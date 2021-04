Namol a ještě po zákazu vycházení. Cyklista se nevešel na silnici

Svodidla v Holetíně se postavila do cesty 38letému cyklistovi. Nejde jen o zranění při havárii, ale hlavně o to, že to bylo v sobotu po deváté večer, kdy ještě platil nouzový stav, a cyklista byl notně pod vlivem. Ještě že nepřiznal, odkud se možná vracel… Nadýchal 2,3 promile.

"O tom, že se nevyplácí popíjet alkohol a pak sednou na jízdní kolo, se v sobotu kolem půl jedenácté večer přesvědčil osmatřicetiletý cyklista na Chrudimsku. Na svém kole zn. Author se vydal po silnici z Hlinska směrem na Dřeveš a v Holetíně měl narazit do svodidel. Policisté po příjezdu na místo provedli dechovou zkoušku, a možná příčina nehody byla na světě - přístroj ukázal 2,3 promile alkoholu v dechu," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Záchranná služba muže převezla s lehkým zraněním do nemocnice. Nyní dopravní policisté zjišťují přesné okolnosti a příčiny havárie a zabývat se podle Holečkové budou i tím, co cyklista dělal venku po deváté hodině večer. "I cyklista je účastníkem provozu a nesmí pít alkohol," podotkla mluvčí. V rámci Pardubického kraje za rok 2020 eviduje celkem 159 dopravních nehod, které zavinili cyklisté. Z toho ve 45 případech sehrál svoji roli i alkohol.