Vedení České pošty trvá i po včerejším jednání se starostou Chrudimi Františkem Pilným na zrušení tří ze čtyř chrudimských poboček, zůstane tak skutečně jen ta hlavní na Resslově náměstí. Jako náplast ale možná v některém z chrudimských obchoďáků vznikne menší pobočka, tzv. Pošta Partner Plus, kterou budou obsluhovat handicapovaní a lidé si tu vyřídí nejen poštovní služby, ale i řadu dalších záležitostí. Výhodou by byla i otevírací doba do pozdního večera včetně nedělí.

Centrální pošta v Chrudimi. Přímo v Chrudimi se nacházejí tři pobočky České pošty. Čtvrtá se nachází v místní části Medlešice. | Foto: Deník/Romana Netolická

Po jednání vedení města s manažerem České pošty Pavlem Smyčkem je zřejmé, že v Chrudimi zůstane jen hlavní pobočka, a to na Resslově náměstí. Starosta František Pilný po poště požaduje, aby z prostoru zmizely všechny pošťácké vozy a uvolnilo tak místo pro parkování klientů. Zároveň představil svůj plán spočívající v tom, že by se pobočka Pošty Partner Plus mohla zřídit v některém z chrudimských hypermarketů. Byla by tak lidem k dispozici podle otevírací doby obchodů, což je většinou denně a u některých i do 22 hodin. A to i v neděli.

Za přepážkou by neseděli pošťáci, ale pracovníci chrudimského sociálního podniku. Nejde o bezdomovce, jak by se někdo domníval, ale práci by obdrželi lidé se zdravotním hendikepem, na které lze získat od státu daňové úlevy. Náplň jejich práce může být pestrá.

"Představte si, že přijdete k přepážce a tam si vyřídíte nejen poštovní služby, ale třeba i řidičský průkaz, rybářský lístek nebo poplatek za svoz komunálního odpadu. Balíkovna, Zásilkovna, PPL, DPL a další firmy by tam mohly mít námi spravovanou provozovnu," nastínil starosta.

Česká pošta dosud měla projekt Pošta Partner Plus určen pouze pro vesnice, takže se její služby mnohde přesunuly na obecní úřady nebo do místních prodejen. Ale během několika dní má vedení ČP rozhodnout o tom, zda budou službě změněny parametry a rozšíří se i do měst.

Na poště kombinované s činností městského úřadu by Chrudim možná mohla ještě vydělat. Česká pošta by radnici přispívala za každou transakci, stejně tak i soukromé přepravní společnosti. Poště by naopak město hradilo částku za připojení k jejímu serveru.

"Je to v podstatně jednoduché a myslím, že bychom tímto způsobem mohli lidem kompenzovat nepříjemný fakt, že ve městě budou zrušeny tři poštovní pobočky ze čtyř. Prostě si přijedou nakoupit a vyřídí na jednom místě vše, co potřebují. Tuto službu budou moci využít i lidé, kteří v Chrudimi nebydlí. Není problém si zřídit ukládací poštu a neřešit to, že moje pobočka končí provozní dobu v době, kdy jsem ještě v práci," vysvětil starosta Pilný.

"Mně se to jeví jako skvělý nápad. Teď využívám poštu U Stadionu a kdyby tu přepážku město zřídilo třeba v Tescu, kam chodím pravidelně nakupovat, bylo by to skvělé. Když k tomu připojí i třeba CzechPoint, který využívám často, tak tím lépe," řekl Chrudimák Pavel, který žije v bytovém domě v sídlišti.

Za loňský rok došlo po celé České republice k převodu 64 poboček České pošty na pošty Partner, ale řeč je o vesnicích, nikoliv o městech.

Česká pošta je majitelem objektů v Medlešicích a U Stadionu, město vlastní prostory v sídlišti Na Šancích. Jsou už značně zchátralé a dosud není jasné, jak s nimi město v budoucnu naloží.

"V průměru provozovatelé dostanou měsíčně 20 tisíc korun. Od letošního ledna se totiž platba ze strany České pošty směrem k provozovatelům navýšila v průměru o 20 procent. Jedná se o kombinaci úpravy fixní částky a platby za jednotlivé transakce. Náklady na energie, mzdy a další vstupy neustále rostou, proto je na místě odměnu poštám Partner zvýšit. Zvýšení je kompromisem, který je pro Českou poštu ekonomicky reálný," uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

O tom, zda se tato služba zpřístupní i městům, však bude managment ČP jednat v nejbližších dnech. Jasné v tuto chvíli je, že ze svého úmyslu zrušit v Česku tři stovky svých poboček neustoupí. V Chrudimi už je jisté, že skončí provoz U Stadionu, Na Šancích i v Medlešicích a zůstane jen hlavní pobočka na Resslově náměstí. Vybojovat zachování provozu některých poboček zamýšlených ke zrušení se ale podařilo například Pardubicím, o totoéž se snaží Ústí nad Orlicí a další města.

"Jsem přesvědčen o tom, že když se podaří realizovat Poštu Partner Plus v některém z místních obchodních domů, bude na náměstí časem klid a uleví se i odborům na městském úřadě," uzavřel starosta František Pilný.

