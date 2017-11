Náraz větru o rychlosti 118 km/hod je novým rekordem meteorologické stanice

Krouna – Vichřice Herwart, která se prohnala i přes území chrudimského okresu, se kromě mnoha škod postarala také o rekordní zápis do záznamů meteorologické stanice umístěné na střeše krounské základní školy.

Ilustrační snímek.Foto: Deník

„V neděli ráno v 8.17 hodin zde byl zaznamenán náraz větru o rychlosti 118 kilometrů za hodinu. To je ve srovnání s předchozím rekordem hodně, protože dosud držel prvenství náraz větru o rychlosti něco přes 90 kilometrů v hodině,“ uvedl ředitel školy Josef Kyncl.



Podle něj se ale i za takto silné vichřice potvrdilo pravidlo, že pokud nejde o jihovýchodní „moravské“ proudění, škody nebývají velké. „Vichřice to byla nepříjemná, v různých částech obce popadaly větve nebo různé shnilé stromy, ale jihovýchodní vítr nám často dělává mnohem větší problémy, i když není tak rychlý,“ pokračuje Josef Kyncl.



Čerstvé záznamy meteostanice v Krouně svědčí podle ředitele školy rovněž o tom, že letos jde o nejstudenější nástup zimy v historii místního měření. „To ostatně dokládá i mé vlastní pozorování. Teď například vidím za okny opravdovou sněhovou vánici, za kterou by se nemusely stydět ani měsíce leden nebo únor,“ hlásil v pondělí v poledne ředitel základní školy.



Meteorologická stanice je na střeše krounské školy umístěna od března roku 2013. Letos už zaznamenala několik rekordních hodnot. Nejnižší teplota vzduchu, -17,4 °C, tu například byla naměřena 7. ledna. Zaznamenán byl i nejvyšší denní teplotní rozdíl. Byl naměřen 20. června a činil 28,8 stupňů Celsia. Z letošních záznamů stanice vyčnívá také nejdelší souvislé suché období. To trvalo celkem 22 dní a skončilo 16. října.