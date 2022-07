Vulgární nadávky, posměšky, mstivé naschvály, kopání do školních batohů na zemi, to vše popisuje v blogu Líný učitel autor Robert Čapek. „Možná jsou však ještě horší fyzické tresty. Jako by se tento agresor zhlédl ve starých časech: sundá si pásek z kalhot a žákovi páskem nařeže. Aby bylo jasno: nepíšu o učiteli z roku 1946, ale o někom, kdo tohle dělá v současnosti,“ uvedl Čapek v obsáhlém příspěvku plném obvinění chrudimského učitele.

Článek se rychle šíří sociálními sítěmi. Je údajně inspirovaný rodiči, kteří vědí o násilí páchaném na svých dětech, ale v obavách ze msty mlčí. Čapek si servítky nebere a vyzývá, aby se mu lidé, byť anonymně, svěřili s tím, jak škola i konkrétní učitel s žáky jednají.

Věc může skončit u soudu

Jednašedesátiletý Tomáš Roztočil teď zažívá velké psychické vypětí. „Nyní se vyjadřovat nebudu. Myslím, že své si k tomu řekne občansko-právní soud,“ řekl Roztočil, který od nového školního roku bude vyučovat už jen tělesnou výchovu na zkrácený úvazek.

Kritika se dotkla i ředitele Martina Vykydala, který údajně svého podřízeného kryje. Vykydal to ale důrazně odmítá. Uvedl, že nevěří tomu, že by byl Roztočil schopen páskem nařezat dítěti nebo popadnout hlavy žáků a mlátit jimi o sebe.

„To by se okamžitě rozneslo po škole i v rodinách, taková věc se neutají. Nikdo mne nekontaktoval, přitom mám pro každého dveře otevřené. Není pravda ani to, že si ke mně přišel stěžovat nějaký tatínek a já jsem ho odbyl s tím, že jeho informace je nepodstatná,“ poznamenal Vykydal.

„V září k nám nastoupí noví žáci a budeme jich mít už přes šest stovek. Kdyby naše škola měla tak špatnou pověst, jak bloger Čapek tvrdí, jistě by rodiče k nám své děti nepřihlašovali. Výběr škol je ostatně v Chrudimi velký,“ dodal ředitel.

Bouchal dveřmi od třídy

Připustil však, že na podzim řešil s tělocvikářem problém, o kterém existuje zápis. „Pan učitel vstoupil do hodiny zeměpisu a žáci se odmítali zklidnit, hlučeli dál a ignorovali ho. A tak vyšel ze třídy a několikrát bouchl dveřmi. To je špatně, protože učiteli nesmí ujet nervy za žádných okolností. Proto jsme to spolu řešili. O žádném jiném problému nebo dokonce konfliktu nevím,“ zdůraznil Vykydal.

Trestní oznámení pro pomluvu učitel ani ředitel zatím podat neplánují. „Vadí mi, že jsou na školu házena obvinění bez konkrétních důkazů a svědků. Jsem připraven se sejít se s každým, který mi poskytne přesnější informace, a zdůrazňuji, že mstít se rozhodně nehodlám,“ řekl Vykydal.

Také chrudimský starosta František Pilný v těchto dnech odpovídá na dotazy znepokojených rodičů, kteří se obávají případné šikany. „Za dobu mého starostování se ke mně nedostala jediná stížnost na ZŠ Školní náměstí. Nekontaktoval mě žádný rodič, což se o jiných školách ve městě říct nedá,“ komentoval nepříjemný skandál starosta.

Diskuze na facebooku je pestrá, ozývají se rozhořčení lidé, ale i žáci a učitelé chrudimské školy, kteří se učitele zastávají.

Starosta na výzvu, co s tím udělá, zareagoval okamžitě. „Uvedl jsem, že to prověřím. A překvapilo mne, že autor článku si to přetlumočil tak, že si na to posvítím. Myslím, že mezi oběma výrazy je velký rozdíl,“ poznamenal Pilný.

Město jako zřizovatel podle jeho slov řeší hospodářské věci jako budovy nebo vybavení. „Případné problémy ve výuce náleží výhradně České školní inspekci a město do ní nemá právo zasahovat,“ vysvětlil.

Dějí se potřebné změny

Českou školní inspekci podle informací Deníku nikdo neoslovil, a to ani bloger. Přitom uvedl, že míří výš. „To nemám na mysli Českou školní inspekci, ale právě to, co se stalo - o věc se zajímá starosta Chrudimi a vypadá to, že se ve škole už dějí potřebné změny,“ konstatoval Čapek.

V reakcích na chování tělocvikáře panuje shoda v tom, že dnešní děti znají svá práva, ale povinnosti v plné míře plnit nechtějí. Získat u nich autoritu je dost obtížné.

Čapek poskytl redakci Deníku reakci jedné z maminek, která se mu na výzvu ozvala. „Vidět, co vše si děti dovolí k učiteli, to někdy je opravdu na pohlavek. Plivají po učitelích, vyplazují jazyk, posílají učitelky do patřičných míst. Kolikrát mi připomněly film Obecná škola. Nyní mám dceru v 6. třídě. Řekla, že učitel je při tělocviku přísný a občas na ty línější děti zvedne hlas,“ napsala blogerovi matka šesťačky.