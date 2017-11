Národní cena: Pečovatelkou roku se stala Miluše Štiková z Hlinska

Hlinsko – Slavnostní vyhlášení Národní ceny sociálních služeb – Pečovatel/ka roku bylo pro Miluši Štikovou velkým překvapením. Stala se vítězkou celostátní soutěže a diplom, který získala, tak putuje do Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku.

KE GRATULANTŮM se zařadily i herečky Táňa Fischerová a Hana Maciuchová, které slavnostní večer uváděly.Foto: Jana Malá

Miluše Štiková je koordinátorkou aktivizačních pracovníků. To ale neznamená, že by seděla jen za stolem a řídila kolektiv, to by ji ani nebavilo. „Zabývám se takzvanou validací, je to speciální metoda, díky které je možné zlepšit příznaky demence u našich klientů. Jde o to, vcítit se do jejich mysli, povídat si s nimi, ctít je jako osobnost. Často se objeví rány, které vyplynou po dlouhých letech na povrch,“ vypráví o své práci paní Miluška.



V hlineckém domě seniorů vede pěvecký sbor, který má asi dvacet členů. „Užíváme si krásné okamžiky, rádi se scházíme a zpíváme si,“ usmívá se čerstvá pečovatelka roku, která na Drachtince pracuje už sedm let. Předtím byla trenérkou paměti a stala se držitelkou nejvyššího III. stupně. Práce s lidmi postiženými demencí ji baví a naplňuje. Po příchodu domů je ale potřeba věnovat se odpočinku, nebo ne? „Velkým relaxem jsou pro mne moje dvě vnoučátka, s nimi si odpočinu. Ráda chodím do lesa, mám ráda kulturní akce. Ale přiznám se, že se doma často připravuji do práce,“ směje se Miluše Štiková.



Do celorepublikové soutěže Pečovatelka roku ji přihlásila ředitelka domova Eva Holečková a tým spolupracovníků. To, že postoupila do finále, ji velmi potěšilo a těšila se na pražské vyhlášení výsledků. Vítězství bylo obrovským překvapením. „Byl to šok, když zaznělo moje jméno. Moc si národní ceny vážím a děkuji za ni. Ale cítím to tak, že je to uznání práce celého našeho kolektivu,“ dodala Miluše Štiková.



Na udělení prestižní ceny včera zareagoval starosta města Hlinska Miroslav Krčil. „Mám radost a velmi gratuluji,“ uvedl.