"Máme k dispozici celkem 22 parcel., jejich velikost je kolem tisíce metrů čtverečních. Cena je v místě a čase obvyklá, zohledňuje i to, že jsme vykupovali pozemky," uvedl nasavrcký starosta Milan Chvojka.

Zásady prodeje stanovila rada města. Patří mezi ně například skutečnost, že stavebník do sedmi let od koupě pozemku bude užívat objekt k bydlení a nejméně jedna osoba ze společné domácnosti se v domě přihlásí k trvalému pobytu v Nasavrkách.

Aby nedošlo k různým spekulacím, kupující nepřevede vlastnické právo k pozemku bez souhlasu města. Jestliže nezačne do čtyř let od koupě pozemku stavět, odprodá zpět parcelu městu za stejnou cenu, za jakou ji koupil. To vše je v případě nesplnění podmínek sakcionováno pokutou 50 a 100 tisíc korun.

Pozemky jsou kompletně zasíťované a mají krásné výhledy do celého kraje.Zdroj: Město Nasavrky

Zájemci o parcely mohou podávat žádosti do konce května, a to písemně nebo elektronicky. "Výběrová komise, kterou budou tvořit všichni členové rady města, posoudí všechny žádosti a doporučí vybrané zájemce zastupitelstvu," upřesnil starosta Chvojka.

Výběrová komise bude stavět při posuzování žádostí i na určitých kritériích, které by mohly být přínosné pro město a jeho rozvoj. Přihlédne například k tomu, zda mají budoucí majitelé rodinných domů profese, které by mohly být využitelné pro život ve městě. Roli má ve výběru hrát i dřívější prokazatelný zájem o stavební pozemek v Nasavrkách.

Může dojít k situaci, kdy o jeden konkrétní pozemek bude mít zájem více lidí. Ti dostanou nabídku na jinou parcelu, ale pokud ji odmítnou a budou si stát na svém, může dojít k obálkové metodě, ve které předloží svou nabídku ceny za metr čtvereční. Je logické, že potom zvítězí nejvyšší cena.

Pokud město Nasavrky neprodá všech 22 pozemků, vyhlásí druhé kolo výběrového řízení. V něm upřesní případné odchylky od svých původních zásad, ale to se nebude týkat kupní ceny, která je pevně stanovená.

Zásady jsou zveřejněny na úřední desce města Nasavrky umístěné na webových stránkách města: www.nasavrky.cz. Bližší informace podá: odbor výstavby, tel. 469 669 318

