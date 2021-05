Podle jednoho pardubického výčepního z hospůdky blízko jdnoho zdejšího parku hospodští nemají na zákazníky žádnou páku, jak je k dodržování čehokoliv donutit.

„Teď mám zahrádku obehnanou páskou, lidi stejně stojí kolem, po skupinkách, jak chtějí. Je to absurdní. Když si sednou po šesti, tak je od sebe odtrhovat nebudu. Můžu je maximálně upozornit, ale to je všechno. Volat policii je blbost, byl bych sám proti sobě,“ uvedl. „Pak by se říkalo: ‚Tam nechoďte, tam to má covid-nácek‘,“ dodal.

Podmínky jsou podle některých restauratérů z Pardubického kraje skutečně nesmyslné. Jiní je ani komentovat nechtěli – nebo pouze beze jména, kvůli obavám z případné kontroly.

„Otevření hospod za těchto podmínek je úplně špatně. Smysl by mělo, kdyby vláda přes otevřené zahrádky naučila lidi třeba na covid pasy, prostě aplikaci v mobilu. Takhle ale hodili odpovědnost na hospodské,“ poznamenal provozovatel restaurace z Chrudimi.

Naděje na částečný návrat k normálu

„Hodně jsme se o tom bavili, ale když po sedmi měsících budeme mít aspoň trochu normální provoz, musíme řešit jiné věci, abychom se jako podnik trochu zahojili. Nechat nás kontrolovat, jestli jsou lidé očkovaní nebo mají testy, je hloupost. Potřebujeme obsloužit co nejvíc lidí a dostat z nich peníze, protože taky nevíme, co bude zase na podzim,“ svěřil se zaměstnanec jedné z restaurací na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Předkládání testu bude podle něj čistě na dobrovolnosti konzumentů.

Podobná pravidla chce nastavit i majitel v další nejmenované chrudimské hospodě. „Jsme štamgastská hospoda. Můžu lidi jen požádat, aby byli zodpovědní. Žádná potvrzení o tom, že byli na testech nebo že jsou očkovaní, ale kontrolovat nebudu. Stejně tak je nebudu rozhánět od stolu, až jich tam bude sedět víc jak čtyři. A že bude, lidi se chtějí po tak dlouhé izolaci družit,“ komentoval.

Stoly na zahrádce budou muset být 1,5 metru od kolemjdoucích i dalších stolů a u jednoho budou moci sedět pouze čtyři hosté nebo jedna rodina. To je silně diskriminační i podle dalšího restauratéra. „Teď je úplně jedno, jak velkou nebo hezkou máte hospodu uvnitř, ale důležité je, jak velkou máte zahrádku. S tím se úměrně zvětšuje šance, že budete mít víc zákazníků. Jestli tohle není diskriminace, tak už nevím co,“ uvedl provozovatel malé hospody v pardubických Polabinách.

Restauratéři, kteří souhlasili se zveřejněním jména, jsou ve svých komentářích opatrnější. „Na zahrádce budeme mít 40 míst, jakým způsobem budeme kontrolovat negativní testy, ještě nemůžu říci, budeme to řešit na poradě, dozvěděli jsme se to v úterý. Musíme se připravit,“ řekl manažer restaurace Potrefená husa Pardubice Roman Urbánek.

Někde kvůli podmínkám nebo absenci zahrádek vůbec otevřít nemohou. „Hospody lze buď otevřít, nebo zavřít. Takové něco napůl, na co si teď hrajeme, je skutečně jen hra. Prostě vládní alibi, že jako něco dělají, aby pak případně mohli říci, že jsme to nerespektovali, hospodští i zákazníci, až nás zase budou chtít zavřít,“ shrnul další chrudimský výčepní.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera je jasné, že kontrolu testu či očkování bude mít na starosti hostinský, protože restauraci řídí. A s hosty by se měl dohodnout. „Pokud tam bude vzájemná kooperace, tak se určitě dohodnou. Nemůžou nastat žádné sankce, například že by toho hosta vyhodil, ale může na něj působit tak, že ho neobslouží, ale to už je na rozhodování jednotlivých svazů,“ řekl Arenberger pro ČTK.