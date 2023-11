Zpráva o možném - minimálně dočasném - zrušení chrudimské porodnice přišla jako blesk a ženy jí nechtějí uvěřit. Podle všeho se omezení provozu bude týkat dvou porodnic v kraji, tedy nejen té chrudimské. Černého Petra si vytáhla i Svitavská nemocnice. "Stále probíhají jednání, nic není definitivně rozhodnuto. O podrobnostech budeme hned z kraje týdne informovat," řekla Deníku tisková mluvčí krajské nemocnice Kateřina Semrádová.

Chrudimská porodnice se nachází ve velké nejistotě. | Video: Romana Netolická

O budoucnosti porodnice ve Svitavách jednali v pátek. Tam na gynekologicko-porodnickém oddělení dalo výpovědi z přesčasů téměř 80 procent lékařů. "Jestli svitavská porodnice padne, bude to obrovská škoda. Teď se tam vše zlepšilo, mají rautové snídaně a krásné vybavení," řekla ráno Alena Bártová ze Svitavska.

A v pátek odpoledne bylo jasno: V sobotu 25. listopadu ve 12.00 pozastaví svitavská porodnice příjem rodiček. Jenže uběhlo pár hodín a tamní lékaři vzali výpovědi zpět.

Podobného kroku se obávají i ženy, které rodily v Chrudimi. Mnohé zde oceňují prostředí i personál, jezdí sem rodit i maminky z Pardubic.

"Gynekologicko-porodnické oddělení v Chrudimi je v Pardubickém kraji vyhlášené, byla by škoda, kdyby zrovna toto mělo být zavřeno, ačkoli samozřejmě všechna oddělení jsou potřebná. Rodila jsem tam dvakrát, pokaždé císařem, lékaři i sestry byli ochotní, milí, a to i v nočních hodinách. Doufám, že se celá situace ohledně zdravotnictví nějak vyřeší," napsala do facebookové diskuze Deníku Andrea Navrátilová.

"Chrudimská porodnice je nejlepší. S porodnici, novorozeneckým a gynekologií jsem byla moc spokojená. Třikrát jsem tam rodila a nikdy bych nepochybovala o tom, zda má jet jinam. Skvělý personál a prostředí. A co se týče chrudimského ARO, lékaři a sestry jsou tam ochotní a příjemní. Zaslouží si odměny a ne přesčasy a výpovědi," zdůraznila Alena Vacková.

V šoku z případného uzavření chrudimské porodnice jsou nejen budoucí maminky, ale obavy panují i v personálu porodnicko-gynekologického oddělení. "Oficiálně nic nevíme, ale věřím, že pokud k tomu dojde, půjde jen o dočasné a nikoliv trvalé přerušení provozu," řekla jedna z tamních zdravotních sester.

V Chrudimské nemocnici dala výpověď z dohod více než čtvrtina lékařů ve službách. Nejhorší personální situace je na oddělení ARO, kde lékaři nebudou schopni zajistit směnný provoz. To se následně promítne do provozu chirurgie a gynekologie včetně porodnice. Je to logické - třeba císařský řez se bez anesteziologa neprovede.

Aktuální počty výpovědí:

Aktuální počty výpovědí, 21.11. v 16 hodinZdroj: Deník

V pondělí vedení krajských nemocnic vydá další informace. Pravděpodobně se tam objeví i zpráva o zastavení příjmu rodiček k 1. prosinci, ale to nelze předjímat s ohledem na pokračující jednání.

Situace v chrudimské porodnici připomíná podobné pocity zmaru při loňském uzavření zdejší lůžkové interny. Sestřičky tehdy natočily dojemné video.

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje v pátek na ministerstvu zdravotnictví jednali o novele zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce. Novela je v současné době v Poslanecké sněmovně, legislativní proces však bude podle všeho pokračovat i po 1. lednu, kdy by měla vstoupit v platnost nová úprava.

„Budeme se snažit, aby zákon myslel i na malé nemocnice. Zástupci ministerstva naše připomínky vyslechli, v řadě věcí nám dali za pravdu a přislíbili, že pro další připravovanou legislativní úpravu zákoníku práce s námi budou počítat jako s jedním z partnerů,“ uvedla Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví.