„Jedná se o nárazový granát RG4, který je kvůli své konstrukci při nesprávné manipulaci extrémně nebezpečný. Vyhodnotili jsme jeho technický stav a rozhodli se pro převezení na stálou trhací jámu Ralsko, kde bude odborně zničen," uvedl policejní pyrotechnik.

Lidé si často neuvědomují, co by mohl případný výbuch způsobit. "Letos v únoru do pardubických Polabin přinesl muž také nalezenou munici, a to dělovou baterii. Pyrotechnik ji označil jako cvičnou tankovou střelu, kterou zajistil a odvezl k likvidaci. Granát na policejní služebnu přinesl i muž ve Svitavách. Pyrotechnik věc zajistil a převezl k odbornému znehodnocení," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Shodou okolností za čtyři dny končí zbraňová amnestie…

"Občané si někdy neuvědomují rizika manipulace s takovými předměty a místo toho, aby si přivolali policisty, přinesou své nálezy na naše služebny. Policisté a pyrotechnici se pak nestačí divit a opakovaně vyzývají veřejnost: Nesahejte na tyto předměty, zavolejte nás na místo nálezu," dodala mluvčí krajského ředitelství policie Holečková.

Do konce července trvá každoroční zbraňová amnestie, kdy mohou občané beztrestně odevzdat na policii munici nebo zbraně bez dokládání jejich původu. Předem je jistě vhodné se telefonicky domluvit, aby nedošlo k dalšímu případnému ohrožení.