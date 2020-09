„V polovině června byl schválen návrh, aby každá obec dostala jako kompenzaci 1200 korun na občana ze státního rozpočtu jako kompenzaci za bonus pro OSVČ, který byl hrazen z rozpočtového určení daní. To je rozhodně úspěch. Bohužel krajů se toto rozhodnutí netýkalo,“ zdůvodnil tlak Pardubického kraje na vládu hejtman Martin Netolický.

Krajská samospráva připravila návrh legislativní iniciativy, která by měla výpadek daňových příjmů krajů zmírnit. Dopad koronakrize na krajský rozpočet je podle hejtmana Netolického drtivý. Aktuální propad je 850 milionů korun. Rozpočet na příští rok už teď počítá se sto milionovým schodkem. Návrh proto požaduje od vlády jednorázovou nevratnou kompenzaci pětistovku na každého obyvatele kraje.

Na konci srpna schválilo zákonodárnou iniciativu zastupitelstvo. Pro bylo 29 zastupitelů, šest se zdrželo a čtyři zastupitelé z devětatřiceti návrh odmítli. Podpořili jej všichni přítomní zastupitelé Koalice pro Pardubický kraj, ODS a STAN. Zdrželi se někteří zastupitelé za ČSSD, KSČM a ANO. Proti hlasovali jen zastupitelé Babišova hnutí.

„Chtěl bych pana Netolického vyzvat, aby přestal děsit veřejnost a současné vedení Pardubického kraje, aby nečinilo žádné nevratné kroky. Jsme připraveni sestavit rozpočet tak, aby se lidem v kraji žilo lépe. Není možno mlčet a nechat veřejnost v obavách, že Pardubický kraj krachne,“ opřel se do politického soka volební lídr hnutí ANO Martin Kolovratník.

Strašení krachem krajských financí odmítá i zastupitel a poslanec za ANO Jaroslav Kytýr. Zákonodárnou iniciativu kraje považuje za laciné politické gesto bez racionálního základu. „V čele kraje stojí politici, kteří funkce vykonávají dlouhé roky. Všichni tak dobře ví, že zákonodárná iniciativa se nestihne projednat na půdě Poslanecké sněmovny do konce volebního období,“ vysvětluje Jaroslav Kytýr.

Vlamování do otevřených dveří?

Podle něj se krajská samospráva vlamuje do otevřených dveří. Návrh prý nabourává dohodou vlády a Asociace krajů. „Domluvili jsme se, že stát pokryje chybějící finance v podobě navýšení prostředků na opravy silnic, podpory sociálních služeb, odměn pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče nebo záchranáře,“ slibuje poslanec Kytýr.

V případě, že parlament návrh zákona přijme, krajský rozpočet by si polepšil do o 261 milionů korun. „Jsem přesvědčen, že je nutné neustále připomínat, že kraje se na kompenzačních bonusech podílejí také a měly by dostat alespoň dílčí příspěvek. Pevně věřím, že po krajských volbách budou nové krajské samosprávy s novým a silným mandátem tlačit na stát, aby krajům kompenzaci přisoudil,“ říká Netolický.

Poslanec Jaroslav Kytýr hejtmanův postoj kritizuje. „Státní rozpočet je jen jeden, neexistuje nic jako náš nebo váš rozpočet. Nerozumím tomu, proč se někteří naši krajští politici dívají na OSVČ skrze prsty,“ kroutí hlavou. Podle něj byla rychlá finanční podpora živnostníků nutná, jinak by řada z nich koronavirovou krizi neustála a skončila.