V pátek zavítají do Chrudimě vyznavači černobílé královské hry, aby se utkali v tradičním turnaji Šachové Zaječice. Klání se odehraje ve Fibichově sále Muzea a má se ho zúčastnit kolem pěti set dětí z celé republiky. Ovšem zhruba před týdnem došlo k velkému rozporu mezi pořadateli akce a Chrudimskou besedou, která reprezentativní sál pronajímá. Šachisté se zlobí, že jim byl na poslední chvíli zvýšen nájem. "Nutí nás hledat azyl mimo okres," uvedl v dopise adresovaném chrudimským zastupitelům místní šachový nestor Jaroslav Hájek. Vedení Chrudimské besedy ale nařčení odmítá.

Šachové Zaječice v loňském roce | Foto: Chesspce.cz

"Na poslední chvíli se mění dohodnuté. Smlouvu na nájem podepíšeme tu z 2. května, nikoliv druhou ani předposlední z 24. května. Stravu zaplatíme v dohodnuté ceně, přes 500 účastníků ji má vyfakturovanou a uhrazenou. Doufáme, že se vše včas vyřeší, vzdálení hosté přijedou již v pátek. Neradi bychom je o těchto potížích informovali, přímý přenos šachových partií půjde do celého světa," napsal Jaroslav Hájek.

Náhlou změnu finančních podmínek probíralo v pondělí chrudimské zastupitelstvo. "Jestli je pravda, že Chrudimská beseda postupuje jinak, než schválila rada města, jde o svévolný krok a rád bych znal odůvodnění," řekl v diskuzi zastupitel Jan Čechlovský.

Starosta František Pilný na to reagoval s tím, že po jednání se vedení města sejde nejen z pořadateli Šachových Zaječic, ale i s ředitelem Chrudimské besedy Martinem Dytrtem. "Mám informace o tom, že šachisté dostali podmínku: Buď podepíšete nebo končíte. Pokud je to pravda, bude to mít hluboký dopad na fungování Chrudimské besedy," uvedl doslova starosta Pilný. Vedení Chrudimské besedy podle jeho slov nemůže postupovat svévolně, musí se řídit rozhodnutím rady města.

Šachisté už se domlouvali na pronájmu Fibichova sálu v lednu, kdy podepsali smlouvu na 50 tisíc korun. Ovšem nyní v květnu se částka zvýšila o deset tisíc a ještě se údajně navýšila i cena jídla.

Ředitel Chrudimské besedy Martin Dytrt na otázku Deníku odpověděl, že existuje nařízení, podle kterého se ceník služeb a pronájmu každoročně přehodnocuje.

"S ohledem na výsledky loňského roku poznamenané zvýšením cen energií jsme tento nový ceník předložili radě města, která ho schválila. Rada města ho ostatně schválila. Co se týče cen potravin, ty se nezvyšovaly vůbec. Mrzí mě, že kolem toho vznikla taková kauza a vše se otáčí proti nám. My šachistům vycházíme vstříc jak je to možné, budou u nás tři dny od rána do večera a my nasadíme na akci celé osazenstvo Chrudimské besedy," uvedl Martin Dytrt.

Rada města schválila padesátiprocentní slevu nájemného Fibichova sálu šachistům. Poté, co turnaj skončí, se uskuteční další společné jednání, kde všichni účastníci průběh Šachových Zaječic vyhodnotí.

"Záleží nám na tom, aby se příští, už 60. ročník, i nadále v Chrudimi konal. Je to dlouholetá tradice, kterou nesmíme zahodit," zdůraznil starosta František Pilný. V dobrý konec doufá i pořadatel turnaje Jaroslav Hájek. "Pozvání na jubilejní ročník v příštím roce poputuje i do sousedních států. Věřím, že se bude konat opět v Chrudimi," řekl.