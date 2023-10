V neděli odpoledne se u Luže zřítil k zemi paraglidista. Na místo se sjely čtyři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů.

Na místě zasahovaly čtyři posádky hasičů, přijely i tři sanity Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. | Foto: HZS Pardubického kraje

Krátce po nedělní 15. hodině se v Srbcích u Luže zasahovaly u pádu dvou paraglidistů čtyři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů, a to HZS Chrudim, HZS Vysoké Mýto, SDH Luže a SDH Skuteč. Jeden z mužů uvázl na stromě v desetimetrové výšce. Když to druhý paraglidista viděl, snažil se okamžitě přistát, ale nepodařilo se mu to lehce, takže utrpěl po pádu zranění, se kterým ho záchranka převezla do nemocnice.

„Za mužem uvázlém na stromě se vydali naši chrudimští lezci, kteří ho slaněním dostali dolů. I on byl předán zdravotnické záchranné službě," řekl Deníku Jakub Mačát, mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

„Se středně těžkým zraněním jsme jednoho z mužů převezli sanitou na chirurgii do Pardubické nemocnice. Naše osádka je stále na místě kvůli dalšímu případnému zranění druhého paraglidisty," informovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala s tím, že na místo byly vyslány tři posádky, z toho jedna lékařská. „Na místě se nacházel ještě jeden paraglidista, ale ten před naším příjezdem utekl," dodala.