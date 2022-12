Zvířata nejvíce stresují světelné záblesky a nadměrný hluk, které právě způsobuje celoplošné střílení petard, rachejtlí či ohňostrojů. Snaží utéct do tmy, někam do ticha, ale nemají kam. O to více dochází k poranění a zmatenosti, zvířata pak mohou běhat po silnici nebo vrážet do budov.

Michal Žampach