Mezi ty nejznámější patří olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle – jeden z rodáků, kterým se může chlubit Lanškroun na Orlickoústecku. S atletikou začal tehdy šestnáctiletý Šebrle v Týništi nad Orlicí, pak se začala psát jeho veleúspěšná kariéra, která vyvrcholila vítězstvím na olympijských hrách v roce 2004. Město Lanškroun poté po atletovi pojmenovalo zdejší stadion.

„Je super, že tu děti mají možnost věnovat se atletice i fotbalu. Jsem hrdý, že jsem rodákem z Lanškrouna,“ řekl v minulosti Šebrle.

Mapa ukazuje místa narození nejpozoruhodnějších lidí z celého světa. Data byla zpracována tak, aby zobrazovala pouze jednu osobu pro každou jedinečnou geografickou polohu s nejvyšším hodnocením pozoruhodnosti. Kliknutím na legendu v mapě zobrazíte lidi pouze z konkrétní kategorie.

Orlickoústecko je rodným regionem také někdejšího velvyslance, později amerického pedagoga a v neposlední řadě otce první ministryně zahraničí Spojených států. Josef Korbel se narodil v roce 1909 v tehdejším Kyšperku, městečku v podhůří Orlických hor, které dnes známe jako Letohrad.

„Narodil se v Československu, v městečku, kde jeho otec měl malý obchod se stavebninami. Nebyla tam ani střední škola a on musel už od dvanácti let bydlet v nedalekém městě,“ vyprávěla o svém otci Madeleine Albrightová v knize Pražská zima. Později Korbel studoval na gymnáziu v nedalekém Kostelci nad Orlicí, kde se také seznámil se svou nastávající ženou Annou Spiegelovou. Putování po stopách Josefa Korbela by zájemci dnes mohli započít u domku v Tyršově ulici, kde byla na konci 90. let odkryta pamětní deska.

Pardubický kraj - Printscreen mapy známých rodáků Zdroj: https://tjukanovt.github.io/notable-people

Také Brandýs nad Orlicí má své hrdiny. Jedním z nich je například Jan Jiskra z Brandýsa, válečník i diplomat, který vstoupil do služeb Zikmunda Lucemburského a bojoval s Turky. Jeho pamětní desku však nenajdeme v Česku, nýbrž ve slovenském Trenčíně.

V Pardubickém kraji ale přišli na svět také známí herci i komici s nezapomenutelným hlasem. Mezi nimi český Louise de Funès, František Filipovský, který se narodil v Přelouči na Pardubicku. Ve městě se dodnes předávají ceny za nejlepší dabingové výkony, které jsou po Filipovském pojmenovány.

Mapovou aplikaci najdete ZDE

Přímo Pardubice pak vychovaly hokejovou legendu Dominika Haška. Nejen hokejoví fanoušci dodnes vzpomínají na 22. únor 1998, kdy český hokejový tým s Haškem v bráně porazil Rusko a přivezl z olympiády v Naganu zlato. Později Hašek získal v barvách Detroitu dvakrát Stanley Cup. V Pardubicích na něho nezapomněli, od prosince 2013 byl v pardubické multifunkční aréně vyvěšen jeho dres s číslem 9.

Básník i politický vězeň

Také Chrudimsko má své známé rodáky. Jedním z nich je básník a představitel májovců Adolf Heyduk, který se narodil v Rychmburku „Hle, to moje hnízdo, vetché, starobylé, snětí stromů skryto, malé, ale milé, dítě mezi městy, nezdobené, prosté, jen když sníh naň padne, o píď výše vzroste,“ pěl o svém rodišti básník Heyduk.

Jen deset kilometrů jihovýchodně od Chrudimi leží městys Žumberk, kde své kořeny zapustil sociálně demokratický politik Bohumil Laušman, který po únorovém komunistickém puči v roce 1948 musel utéct do exilu do Rakouska. Odtud jej agenti Státní bezpečnosti unesli zpět do Československa. Ve vězení strávil dalších deset let. V ruzyňské věznici nakonec za podivných okolností zemřel. Vzpomínku na sociálnědemokratického politika lze nalézt na budově místní pošty.

Nejen Smetana

Nejen Bedřichem Smetanou a Bohuslavem Martinů se může pyšnit Svitavsko. V regionu se narodili i další hudební skladatelé. Mezi ty méně známé patří například Lubor Bárta, rodák z Lubné u Litomyšle, který se už od dětství věnoval hře na klavír a housle. Sám složil dlouhou řadu skladeb.

Také Svitavsko vychovalo úspěšné sportovce. Vždyť z Rohozné pochází fotbalový záložník a hráč klubu FC Zbrojovka Brno Jan Moravec, který svou fotbalovou kariéru odstartoval právě ve Svitavách.