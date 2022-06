Co se stalo, že se nepodařilo autobusovou dopravu v Pardubickém kraji rozjet podle vašich představ?

Jediným důvodem je kritický nedostatek řidičů. Tento nedostatek trápí nákladní i osobní dopravce v celé České republice. BusLine byl snad posledním z velkých autodopravců, koho výpadek zatím nepotkal, ale to už od tohoto týdne bohužel neplatí. I jiní dopravci v jiných krajích čelí podobným nesnázím, někde jim zadavatelé vypomáhají třeba uspíšením zavedení prázdninového provozu. Nám se toto v Pardubickém kraji vyjednat nepodařilo, nedá se nic dělat.

Když jsme spolu v březnu mluvili, říkal jste mi, že k vám přejdou v červnu ti řidiči, kteří budou mít zájem u vás pracovat. Znamená to, že šoféři pro BusLine pracovat nechtějí?

Získali jsme přibližně 90 procent potřebných řidičů, ze zbývajících deseti procent někteří přejít prostě nechtějí, někteří se uplatnili v jiném zaměstnání, další třeba zůstali u stávajícího zaměstnavatele a pracují pro něj třeba i ve vzdálenějších oblastech.

Znamená to tedy, že vám v Pardubickém kraji chybí zhruba deset procent řidičů?

Plus mínus sedm až deset procent, mění se to každý den.

Dopravu v kraji nyní zajišťuje pět společností. Největší krajíc si ukrojila právě společnost BusLine, která jezdí v oblastech Orlickoústecka, Lanškrounska, Jevíčska a Svitavska. Ostatní firmy pak mají každá po jedné oblasti. Poličsko nyní obstarává společnost ZDAR ze Žďáru nad Sázavou. Holicko má na starost Car-Tour, na Chrudimsku zůstává Arriva a oblast Přeloučska nakonec vysoutěžila firma Umbrella Coach & Buses

Můžete uvést konkrétní příklad toho, jak vám řidiči vypověděli na poslední chvíli smlouvu?

Řidiči až do konce licitovali, často měli uzavřeno více smluv s více dopravci. My jako dopravci jsme se předbíhali ve zlepšování podmínek nejen platů, ale třeba i turnusů. Někteří si vybrali jiného dopravce, někteří zase nás.

Považujete za své selhání, že se vám nepodařilo splnit standardní podmínky?

Jak už jsem řekl, tento nedostatek je systémový, zdaleka se netýká jen nás jako skupiny BusLine nebo jen autobusových dopravců. Selhává spíše stát a jeho vzdělávací strategie, já často říkám, že „lidi na práci nejsou prostě nikde“. To, že se zrovna nám zrovna na této zakázce nepodařilo zajistit dostatek řidičů, není jen naše chyba. Vše ostatní, co nám smlouva ukládá, samozřejmě máme dávno splněno, tedy například nakoupené nové autobusy vybavené všemi myslitelnými funkcemi od klimatizace až po wifi a nabíjení mobilů přes USB a podobně.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický v posledních dnech nešetří kritikou. Považujete ji za oprávněnou?

Pan hejtman Netolický dělá svoji práci a já to plně respektuji. Na profesionální bázi jsme nejvíc v kontaktu s panem náměstkem Kortyšem (náměstek pro dopravu Michal Kortyš, pozn. red.) jednání jsou tvrdá ale velmi konstruktivní a já si toho moc vážím.

V obdobné situaci jako vy se na přelomu roku ocitl také ICOM transport, který v kraji dopravu zajišťoval. Tehdy se však na profilu žádného z politiků neobjevila tak silná kritika jako v posledních dnech. Čím si to vysvětlujete?

BusLine je v Pardubickém kraji nový, nemáme vytvořeny takové vztahy s krajem či samosprávami, to je prostě fakt. To jsme ovšem věděli a musíme se s tím umět poprat.

Autobusy společnosti BusLine. Nedávno koupila nové, problém však je, že s nimi nemá kdo jezditZdroj: archiv

Cestující až do odvolání nemusí platit jízdné. Jak velká je to rána pro váš rozpočet?

Tato informace je pro nás stará jen několik hodin, dopady budeme umět vyčíslit až s odstupem času. Až bude uzavřeno vyúčtování, zjistíme, jak velký propad to je, ještě jsme to ekonomicky nevyhodnotili, teď věnujeme veškeré úsilí zabezpečení spojů.

Kromě toho, že cestující do odvolání nemusí platit jízdné, čeká vás ještě nějaká forma penalizace?

Ano, zřejmě čeká, o její podobě a výši se bude ještě jednat.

Náměstek Kortyš slíbil, že od nového týdne bude situace příznivější a počet neodjetých spojů se sníží na polovinu. Jak toho docílíte?

Po dohodě oslovil Pardubický kraj další dopravce a požádal je o jejich volné kapacity. Předběžný odhad je, že by jejich výpomoc měla snížit objem neodjetých spojů zhruba na polovinu.

Do 14 dnů přejdete na prázdninové jízdní řady, to jistě současné situaci pomůže. Budete do září schopni situaci napravit?

Přes léto chceme situaci zkonsolidovat a uděláme všechno pro to, aby od září k výpadkům ve spojích nedocházelo.