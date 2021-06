Anketu Ředitel roku uspořádala společnost Tutor a vzdělávací skupina Edua Group. Celý projekt se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

"U Radka Machatého nominující i porota oceňovali mimo jiné to, že za dva roky jeho působení se škola proměnila v prostor, kam mnozí žáci dochází nejen kvůli tomu, že Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku, ale protože je to tam pro ně zajímavé a zábavné. Žáci mají možnost se zapojit do nesčetného množství aktivit, ve kterých není opomenuta ani společenská odpovědnost a charita. Například jde o spolupráci s místními spolky či neziskovými organizacemi," uvedl Jan Šimral, mediální zástupce ankety Ředitel roku.

Zkušenosti získané na veliké základní škole dokázal Radek Machatý podle Šimrala přetavit a využít ve specifickém prostředí málotřídní školy. Svým kolegyním ordinuje kromě povinností i humor. Motivace a chuť pana Machatého rozvíjet děti je podle vyjádření porotců i lidí ze Zaječic naprosto nakažlivá.

Ředitel Machatý dále rozšířil nabídku volnočasových kroužků, zapojuje žáky do různých akcí sportovního charakteru a osobně je na sportovní turnaje doprovází. Škola se také účastní různorodých projektů a soutěží celostátního charakteru (např. K.R.E.A.T.I.V., Pangea, Brontosaurus), ale i motivačních soutěží. Výsledkem práce Radka Machatého rovněž je například novotou zářící a účelně vybavená cvičná kuchyňka, učebna rukodělných dílen a multimediální sál pro výuku jazyků a přírodovědy s multidotykovou obrazovkou. Tímto zázemím může vesnická škola v Zaječicích směle konkurovat mnoha školám ve velkých městech.

Absolutním vítězem je ředitelka školy v severočeských Trmicích

Absolutní vítězkou se stala Marie Gottfriedová, ředitelka Základní školy Trmice v Ústeckém kraji. Ta zároveň vyhrála i v samostatné kategorii základních škol. V kategorii středních škol pak zvítězil Miroslav Kudrna, ředitel Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, která se nachází v Libereckém kraji.

„V rámci letošního třetího ročníku ankety Ředitel roku jsme obdrželi přes sto nominací z celé republiky, tedy zatím rekordní počet. Odborná porota, v níž figurovali akademici, lidé ze škol i z byznysu, pak na základě nominací, odborných podkladů a on-line setkání s deseti finalisty vybrala vítěze v jednotlivých kategoriích a vítěze absolutního,“ řekla Jana Pácalová, akademická ředitelka společnosti Tutor.

„Letošní finalisté jsou profesionálové a zároveň lidé s velkým srdcem. Jsou nejlepším důkazem toho, že pro post ředitele školy je důležitá obrovská dávka entuziasmu, pokory, ale i schopnost balancovat mezi mnoha profesemi. Jsou totiž výbornými pedagogy, manažery, ekonomy, psychology i marketéry,“ dodala Pácalová.

Jana Pácalová z pořádající společnosti Tutor letošní ročník Ředitele roku uzavřela následujícími slovy:



„Letošní ročník byl výjimečný nejen absencí žáků a studentů ve školách, online výukou, problémy s praktickým vyučováním, ale i tím, jak si letošní nominovaní ředitelé a finalisté čím dál více uvědomují nutnost reformy Rámcových vzdělávacích programů. Říkají, že je nutné vzdálit se od modelu memorování dat, životopisů, pravidel, ale naopak je nezbytné více do škol vnést Komenského zásadu „škola hrou“ a učit děti skutečně pro život. Více než kdy předtím mi toto v letošním třetím ročníku rezonuje, a to je velké plus. A pokud se mám ohlédnout za třemi roky naší ankety, tak si troufám tvrdit, že o Řediteli roku už veřejnost ví, a to mě velice těší, protože od začátku chceme českou společnost upozornit na nelehkou, ale krásnou práci ředitelů škol. A pro mě osobně je každé setkání s takovými lidmi velkou radostí a inspirací v mé práci.“

Na vyhlašování Ředitele roku vystoupil mimo jiné předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, předseda senátního Výboru pro vzdělávání Jiří Drahoš či loňský absolutní vítěz Ředitele roku a od podzimu 2020 i senátor Jan Grulich.

Vítězní ředitelé získávají řadu cen od partnerů ankety Ředitel roku, jimiž jsou vedle Senátu PČR vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř, společnost Top Vision zaměřená na manažerské a firemní vzdělávání, jazyková škola Jipka, Ředitelská akademie a Amos vision. Mediálním partnerem je odborný titul Řízení školy.

Složení odborné poroty





Veronika Laufková Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK



Jan Grulich ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus Dobřany, senátor a loňský vítěz Ředitele roku



Václav Trojan nezávislý konzultant, odborník na školský management



Michal Orság ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř



Jiří Vymětal ředitel ZŠ a MŠ Olomouc Svatoplukova 11 a předloňský vítěz Ředitele roku



M. Vondráková zakladatelka Ředitelské akademie



Petra Zárubová lektorka manažerských dovednosti, facilitátorka a koučka



Jan Voda ředitel ZŠ Wonderland Academy



Jana Pácalová akademická ředitelka společnosti Tutor, pořádající přípravné kurzy



Vladimír Schmalz CEO EDUA Group, největší soukromé vzdělávací skupiny v České republice



Aneta Soldánová ředitelka společnosti Top Vision, zaměřené na manažerské a firemní vzděláván

Anketu Ředitel roku vyhlašuje společnost Tutor, s.r.o., která je součástí největší české vzdělávací skupiny Edua Group. Zaměřuje se na vzdělávací expertizu, metodiku a na pořádání přípravných kurzů k maturitě, k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy a na pomaturitní oborové a jazykové studium. V rámci Edua Group dále figurují značky James Cook Languages, Jipka, Top Vision a Digiskills, které se společně zaměřují na celoživotní vzdělávací proces a rozvoj inovací ve vzdělávání.