Bylo 22. prosince před 17. hodinou, když se v pečovatelském domě rozezněl požární hlásič. Pavla Nepovímová nezpanikařila a začala rychle jednat. Když viděla, že ženě uvnitř hořícího pokoje už není pomoci, odvedla do bezpečí obyvatele okolních dvou bytů a za pomoci hasicího přístroje začala požár likvidovat. Na místě zasahovaly hasiči tří jednotek, záchranáři i policisté. Kromě samotné likvidace požáru bylo nutné uklidnit vystrašené seniory, kteří utrpěli velký šok.

„Mnohý na vašem místě by jednal zkratkovitě a nenašel tu odvahu, kterou jste v té chvíli měla. Jste zbytečně skromná,“ zareagoval starosta na pečovatelky slova „ani si to nezasloužím“ a předal jí jako poděkování květiny a dárek.

Radní Aleš Nunvář zodpovědný za sociální oblast řekl, že noční dohled nad klienty domů s pečovatelskou službou není v jiných městech zaveden – personál jde odpoledne domů a klienti zůstávají sami. „Byly i u nás v minulosti takové úvahy a já jsem rád, že se to nezrušilo. Na takových věcech se nemá šetřit,“ poznamenal.

„Něco, co mě naplňuje“

Pavla Nepovímová se dostala k sociální práci náhodou. Pracovala v kanceláři podniku Domácí potřeby, ale potom jí onemocněly babičky a tety, takže se o ně začala starat. „Starala jsem se posléze i o rodiče a napadlo mě, že bych měla začít dělat něco, co mě naplňuje. Když skončil podnik, kde jsem byla zaměstnaná, absolvovala jsem na Úřadě práce potřebný kurz,“ vzpomněla na své pečovatelské začátky Pavla Nepovímová. Přes různé praxe u mentálně postižených ve Slatiňanech nebo stacionáři v Pardubicích se nakonec dostala k vysněné práci – péči o seniory v domě s pečovatelskou službou v chrudimské ulici Obce Ležáků. Jsem tu hrozně spokojená a chtěla bych zde pracovat i nadále. Neberu to jako práci, ale je to pro mě poslání. Takový ten pocit, že jsem někomu užitečná,“ svěřila se skromná pečovatelka.

„Paní Nepovímová byla oceněna za mimořádně hrdinský čin, z mého pohledu to nebyla jednoduchá situace, kterou musela okamžitě řešit. Zachovala se skvěle,“ zdůraznila ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Hana Darmovzalová.

Pohotový zásah pečovatelky ohodnotili hasiči jako ryze profesionální. I když byla likvidace požáru velmi rychlá, byt nyní není vhodný k užívání. Rada města vyhradila milion korun na jeho rekonstrukci. „Je z části vyhořelý, bude potřeba generální oprava,“ dodal radní Aleš Nunvář.