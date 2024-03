/VČETNĚ INFORMACÍ O ZMĚNÁCH TRASY MHD/ Když v pondělí ráno stavební dělníci uzavřeli most u obchodního centra Tesco, očekávaný zmatek se nekonal. Celé dopoledne byl provoz ve městě plynulý a dlouhé kolony se v dolní části ulice Dr. Milady Horákové netvořily. Důvod je prostý, auta totiž byla odkláněna do ulice V Průhonech, kde dopravu řídily semafory. Autobusy MHD a osobáky se v úzkých uličkách, například Svatopluka Čecha nebo Vrchlického, nepotkávaly, protože oba směry mají odlišnou trasu. Výraznější zácpy nenastaly ani ve zbylých částech města.

Projížďka Chrudimí v době uzavírky u Tesca. | Video: Romana Netolická

Někteří lidé nechali z obav před ucpaným městem auto doma a vydali se na nákupy nebo k lékaři "dopravou", která je kvůli opravě stěžejního chrudimského mostu nově zadarmo, a tak bylo možné u autobusových zastávek vidět zoufalce hledající v jízdním řádu nejbližší spoj. Naopak sebevědomě působili důchodci, pro které je MHD jediným dopravním prostředkem.

"Já jezdím dvakrát týdně městskou dopravou z Rozhledny do Tesca na nákup, takže jsem na autobus zvyklá. Dneska jsem se ráda podívala do míst, kam linka běžně nezajíždí. Viděla jsem Chrudimku, zbytky zbourané lávky v sídlišti U Stadionu a jeli jsme také kolem kina, kam jsem chodila jako holka. Jízdu jsem si opravdu užila," řekla šedesátiletá Chrudimačka Eva.

Projeďte se s námi po Chrudimí ve videu ve fotogalerii v první den uzavírky u Tesca.

Hned ráno po sedmé hodině začal bagr bořit ostrůvek u mostu. Přeložky inženýrských sítí a technologická lávka jsou již dokončeny a okamžitě začala výstavba provizorní lávky pro pěší. "Bude dokončena do 14ti dnů. Do té doby bude umožněn pohyb chodců po mostě," řekl starosta Chrudimě František Pilný.

MAD/městská autobusová doprava během uzavírky mostu na silnici I/17 u OC Tesco:

Kdo se chce dostat od nemocničního kopce k Tescu autem, musí objet celé město a k supermarketu přijet ve směru od Guláška, což je zajížďka 5,5 kilometru oproti přímé trase dlouhé 500 metrů. Další volbou je zajet do Slatiňan, což je jen o kilometr víc, a vrátit se zpátky do Chrudimě. "Jel jsem přes Slatiňany, podle mě je to lepší než přes město a nemusíte neustále stát na spojce," napsal v debatě na facebooku jeden z diskutujících Petr.

V listopadu, když si řidiči vyzkoušeli uzavírku mostu nanečisto na pár dní, byla dopravní situace ve městě mnohem horší.

Demoliční práce na spodní stavbě mostu začnou hned začátkem dubna, generálním dodavatelem stavby je společnost MADOS MT s.r.o. Kostelec nad Orlicí.