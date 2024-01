Architekt Filip Albrecht Chrudimáky notně překvapil a názorově rozdělil , když navrhl moderní rohovou budovu haly. Ta je vyšší, než původně byla, což by až tak nevadilo. Emoce ale vyvolaly obrácené trojúhelníky na fasádě, které budí dojem, že dům stojí na střeše. Tato první etapa rozsáhlé rekonstrukce sportovní haly potrvá do letošního léta a město do ní investuje přes 80 milionů korun. "Nyní došlo k navýšení rozpočtu o 1,969 milionu korun. Jde o menší stavební nutnosti," uvedl radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

Tři etapy rekonstrukce a přístavby sportovní haly, související výstavby hotelu a parkovacího domu v Chrudimi budou stát asi 350 milionů korun. Projekt je to dlouhodobý a zasáhne tudíž do příštího volebního období.

Paskvil nebo nádhera? Nová podoba sporthotelu názorově rozdělila Chrudimáky

Pořádnou porci peněz, ale i zmatků v dopravě, si vyžádá rekonstrukce mostu u obchodního domu Tesco v Chrudimi. Řidiči si na pár dní koncem roku vyzkoušeli, jaké to je, když se uzavře městský okruh a začnou se tvořit kolony. To ale byla jen předehra. Ředitelství silnic a dálnic úsek uzavře zřejmě v květnu, a to na čtyři měsíce. Původně bylo ve hře i desetiměsíční přerušení dopravního provozu, kdy by průjezd byl zachován, ale jen jedním jízdním pruhem. "Zvolili jsme kratší variantu, je to nejvýhodnější řešení na nezbytně krátkou dobu," řekl chrudimský místostarosta Zdeněk Kolář.

Tesco - nádraží: 50 minut. Chrudim se po uzavírce mostu na okruhu změnila v past

Most už je téměř za hranicí životnosti a nezbývá nic jiného, než ho úplně zbourat a postavit nový. Hlavním investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic. To vyhotoví nové povrchy od kruhového objezdu "U Guláška" až po okružní křižovatku u nemocnice. Součástí jednoho z autobusových zálivů pod kopcem u Tesca bude sjezd v místě nynějšího kůrovcového lesíka, který později poslouží jako cesta k parkovacímu domu i budoucí železniční zastávce.

Na investici se podílí i město Chrudim, a to částkou 13,5 milionu korun. Za tyto peníze opraví ulici Milady Horákové od Guláška po nemocnici. V plánu jsou nové chodníky, pruhy pro cyklisty a autobusové zálivy.

Vedení Hlinska přichází v letošním roce s nevšední investicí, kterou je výstavba městských bytů. Bude jich čtyřiadvacet a v právě přestavované budově bývalého generálního ředitelství firmy ETA vzniknou také dvě lékařské ordinace. "Budou to městské nájemní byty pro Hlinečáky, pro mladé, pro rodiny. Zkrátka pro lidi od nás z regionu," oznámil hlinecký starosta Miroslav Krčil. Celou částku město nezaplatí, dostalo totiž sedmnáctimilionovou dotaci od Státního fondu podpory investic a výstavbu podpoří i výhodný tříprocentní úvěr. Z hlineckého rozpočtu tedy do bytů poputuje 24 milionů korun.

Záchranná stanice hendikepovaných zvířat Pasíčka v Boru u Skutče funguje již 25 let a zachránila tisíce nejen zraněných opeřenců, ale i dalších živočichů. Nyní ji čeká zásadní modernizace. „Po téměř dvouleté přípravě jsme konečně poklepali základní kámen projektu. Jeho realizace proběhne letos a bude to současně s provozem velmi náročný rok. Proto se opravy objektů uskuteční postupně, aby je bylo možné využívat pro péči o zraněná zvířata. I tak se však nevyhneme některým omezením,“ uvedl vedoucí záchranné stanice Josef Cach. Modernizace se ujme stavební firma INSTAV Hlinsko, investice přesahuje dvacet milionů korun.

Nedodělaný suchý poldr v Kutříně na Chrudimsku dostaví polský Budimex

Bez finanční injekce se organizace neobejde, a proto využila výběrového řízení, které vyhlásil státní fond životního prostředí. "Podali jsme tam žádost zatím jako jediní a jsme rádi, že jsme uspěli. Šlo o poslední možný zdroj financování záchranných stanic z prostředků Evropské unie," zdůraznil Cach.

Obrovskou, tentokrát ryze krajskou investicí plánovanou na letošní rok, je modernizace silnice II/337 ze Třemošnice do Ronova nad Doubravou směrem na Žleby na hranice Středočeského kraje. Během kompletní obnovy silnice bude sjednocena její šířka, narovnány některé zatáčky a bude postaveno několik zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obcí. Rekonstrukce by měla začít už v v březnu. Vybraná dodavatelská firma opraví 4,3 kilometru dlouhý úsek za 131,7 milionů korun, což je o více jak 60 milionů korun méně, než byla předpokládaná hodnota.

"V předloňském roce jsme za 181 milionů korun dokončili modernizaci silnice ze Seče do Třemošnice. Jedná se o osm kilometrů dlouhý úsek na trase Seč, Kraskov, Podhradí a Třemošnice. Nyní budeme dle předchozích slibů pokračovat ze Třemošnice do Ronova nad Doubravou. Úsek se opraví včetně průtahu samotným městem, což považuji za důležité, protože silnice prochází centrem Ronova a je opravdu ve špatném stavu,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.