Když se nádor operatéři chystali vyjmout, zjistili, že nádory jsou dva a odstranit půjde jen jeden s tím, že budou jeho vývoj bedlivě sledovat.

Ale objevily se další zdravotní komplikace: meningitida, neuroinfekce a posléze i covid. Zdeněk dnes přijímá jen tekutou stravu, má porušenou rovnováhu, zkroucené necitlivé ruce, těžce se mu mluví. Tím ale problémy neskončily: Stáňa onemocněla rakovinou prsu, ale naštěstí se jí podařilo vyhrát s nemocí boj a nyní úspěšně rehabilituje.

Kdo se Dogtreku nebude moci zúčastnit, může Zdendovi a Stáně pomoci jinak, třeba zasláním libovolné částky na číslo účtu 2401735883/2010. "Vítáni jsou i řemeslníci, kteří by s dokončením stavby mohli pohnout," dodává Pavel Karal.

Více než dva roky strávil Zdeněk v nemocnici a nyní pobývá v Hamzově léčebně v Luži. Brzy by se měl vrátit domů, ale kam? Byt ve Skutči, kde s manželkou žil, není bezbariérový a domek v Hroubovicích je rozestavěný. Naštěstí tu jsou lidé, kterým není těžký životní příběh manželů Kamenických lhostejný.

"Nechceme nechat Zdendu a Stáňu v jejich boji samotné a všechny vás prosíme, přidejte se k nám! Právě oni jsou důkazem, že ve dvou se dají zvládnout i velmi těžké životní zkoušky. Přes všechno, co jim bylo naloženo, se mají rádi, jsou pozitivní a vděční. Jejich přístup je statečný a plný odhodlání. Pojďme jim společně pomoci dokončit domek co nejdříve, aby se Zdenda mohl konečně vrátit domů," vyzývá předseda spolku Rozběháme Luži Pavel Karal, který je zároveň manažerem Tělovýchovné jednoty Košumberk.

Hovoří o benefiční akci Dogtreg o štěně piva, která se uskuteční v neděli ve sportovním areálu v Hroubovicích od 10 do 14 hodin. "Budou tam dvě trasy 8 a 4 kilometry dlouhé. Záleží na každém, zda poběží nebo se jen projde. Kdo psa nemá, vyloučen nebude," popisuje Karal průběh akce, na jejímž spolupořadatelství se podílí i kulturní spolek Klicpera z Hroubovic.

V areálu bude program pro celou rodinu, hry pro děti, rozcvičky, diskotéka, dogdancing a další. Veškerý výtěžekbude věnován na dostavbu domu Kamenických. Jejich objekt dosud nemá vnitřky, je potřeba interiér uzpůsobit pro pohyb na vozíku a s chodítkem, což zahrnuje odolné nesmekavé podlahy, široké dveře, speciálně upravenou kuchyňskou linku, koupelnu a toaletu, madla, speciální držadla a bezbariérový přístup k domu.

A co na toto krásné lidské gesto říká Zdeněk Kamenický? "Vnímám to jako obrovskou pomoc, kterou jsem skutečně nečekal," přiznává s velkým poděkováním. Překvapivé je, že je s nepříznivým osudem smířen a život stále bere z optimistické stránky. "Prostě to tak přišlo," konstatuje závěrem.

Z facebooku Zdeňka Kamenického:

I když jsem mezi postiženými vyrůstal a bral jsem to jako normální věc, byl jsem v myšlenkách k těmto lidem často skeptický (jsou zbyteční, vždyť do společnosti už nic nepřinesou, co je kolem nich starostí atd.)

Teď, když si to zkouším na vlastní kůži, jsem svoje postoje plně přehodnotil. Ti lidi za to vůbec nemůžou a svůj osud si nevybrali a padl na ně, nevím, třeba v kostkách.

Vy, zdraví, važte si toho a nebrečte při takových malichernostech, jako bolí mě tady nebo tady, dneska mám teplotu, škrábe mě v krku a tak. Lidé denodenně svádějí větší bitvy, jaké si ani nedovedete představit. Někdo má štěstí a svoji bitvu vyhraje, a někteří, a že jsem jich znal dost, to štěstí neměli. I když se vzdali a se zaťatými zuby bojovali, i když věděli, že tam někde za rohem ta bitva končí. Zdeněk Kamenický se svou StáňouZdroj: Facebook ZK

Tímto bych vám, milí přátelé a známí, chtěl vyjádřit neskutečný obdiv a nikdy na vás nezapomenu.

Skládám obdiv před těmi, kteří se o naše postižené spoluobčany starají a snaží se jim, jejich každodenní boje ulehčit. Tito lidé si taky zaslouží naší úctu a už vůbec není pravda, že nám už nemají co dát. Mnozí by se se od nich měli naučit té pokoře a smíření, nejen stále kafrat a stěžovat si na blbosti, které jsou většinou úplně hloupé a zbytečné.

Lidi, uvědomte si, že jste zdraví a važte si toho. Není to samozřejmost, jak to většinou berete a buďte k lidem co nemůžou, ohleduplní. Nikdy nevíte, jestli to nepostihne vás jako mě. Pevné zdraví, to si nekoupíte, to má každý rozdané.

Zdenda