Všech pět nemocnic v Pardubickém kraji je nově pokryto jednotnou bezdrátovou sítí wi-fi. Ta je volně dostupná a stabilní na všech odděleních. Důležitým efektem, vedle pohodlí pacientů i personálu nemocnice, je i zvýšení kybernetické bezpečnosti zdravotnických zařízení.

Ilustrační fotografie | Foto: Archiv Deníku

Projekt financovaný z evropských peněz zahrnoval vybudování více typů bezdrátových wi-fi sítí: zaměstnanecké, free wi-fi pro pacienty a veřejnost a technologické, která je určená pro zdravotnická zařízení. Posílení s sebou přineslo nejen stabilní internetové připojení, ale také lepší zabezpečení všech nemocničních dat.

„Naše nemocnice patři do tzv. sítě páteřních nemocnic. Námi spravované údaje tak musí mít nejvyšší možnou kybernetickou ochranu. V online prostředí se dnes odehrává řada procesů a zdravotnictví se stejně jako další obory postupně elektronizuje. Bezpečnost dat i procesů tak musí být zcela klíčová,“ říká generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Nejde přitom jen o bezpečné uchování citlivých dat, ale i o jejich přenos.

Blikající krabička na každé chodbě

„V rámci celé Nemocnice Pardubického kraje se nám podařila instalovat přibližně tisícovka takzvaných přístupových bodů,“ říká vedoucí odboru IT infrastruktury Nemocnice Pardubického kraje Martin Maršík. Laicky řečeno: krabičku s blikajícími diodami umístěnou na zdi nebo u stropu je možné vidět skoro na každé nemocniční chodbě. Internet je tak dostupný pro pacienty i pro návštěvy.

Oproti dřívějšímu stavu je to výrazná změna. Dřív totiž byla wi-fi síť řešená v každé nemocnici zvlášť, každá měla své vlastní podmínky přihlášení a rozhodně nebyla dostupná všude. Podle Martin Maršíka to ale bylo dlouhodobě nevyhovující řešení: „Původní stav nevyhovoval jednak svým rozsahem a taky nezapadal do koncepčního řešení centralizace poskytovaných služeb Nemocnice Pardubického kraje. Výsledkem je pokrytí všech pěti nemocnic stejnou a jednotnou technologií s rozšířenou dostupností, zvýšenou bezpečností a spolehlivostí sítě.“ Velkou výhodou je, že pokud se do sítě člověk přihlásí jednou, automaticky se k ní pak může připojit v kterékoliv z pěti nemocnic. Stačí vyhledat síť s názvem NEMPK-FREE. Je dostupná bez použití přihlašovacích údajů. Díky jednotné síti bude snadné i „přecházení“ mezi odděleními.

Free wi-fi je navíc oddělená od dalších nemocničních sítí, nehrozí tak narušení bezpečnosti a ohrožení citlivých dat pacientů. „Kdyby se objevila jakákoli podezřelá aktivita, jsme schopni ji identifikovat. Tím, že máme tuto síť oddělenou jak od ostatních bezdrátových sítí, tak i od pevného připojení, je bezpečnost zaručená,“ dodává vedoucí odboru IT infrastruktury Martin Maršík.

