„V Nemocnicích Pardubického kraje aktuálně evidujeme celkem deset covid pozitivních pacientů, kteří jsou u nás hospitalizovaní, z toho jsou tři očkovaní a sedm neočkovaných,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Situace je podle lékařů klidná jde o přírůstky jen jeden nebo dva pacienti denně. Všechna oddělení krajských nemocnic fungují ve standardním režimu, ale stále tu platí zvýšená hygienická opatření. „Infekční oddělení zabezpečuje péči o covidové i necovidové pacienty, ovšem covidoví pacienti jsou na toto oddělení umisťováni přednostně,“ podotkla Semrádová.

Nakažených koronavirem přibývá v Pardubickém kraji do dvou desítek. V pátek jich hygiena evidovala čtrnáct, v sobotu hlásila devět nových případů.

Už několik měsíců platí speciální režim i pro návštěvy pacientů, kteří jsou v nemocnici hospitalizovaní. „Máme v nemocnici babičku, dříve jsme za ní chodili často a klidně i večer. Teď je to jiné a docela nám to vadí, protože ne vždy se do vyhrazených dní kvůli práci trefíme,“ řekla Věra Dvořáková ze Svitav.

Nemocnice v Pardubickém kraji mají totiž povolené návštěvy pouze ve středu a v neděli na standardních lůžkách.

Denní vývoj nově zjištěných nakažených v Pardubickém krajiZdroj: MZČR

„Na odděleních léčebny dlouhodobě nemocných jsou návštěvní dny v úterý, čtvrtek a sobotu ve vyhrazených časech. Zároveň musí návštěva splnit dané podmínky, tedy doložit absolvování očkování, předložit potvrzení o negativním testu nebo prodělání onemocnění covid-19 v předchozích 180 dnech,“ vysvětlila mluvčí nemocnice.

Ovšem personál nemocnic už se pravidelně netestuje, platí pro ně totiž stejný režim jako pro ostatní zaměstnance. „Výjimku mají oddělení poskytující dlouhodobou péči, jako je třeba LDN, kde se pravidelně testují jak zaměstnanci, tak i pacienti,“ dodala Semrádová.

Krajské nemocnice jsou připravené už i na očkování třetí dávkou proti onemocnění covid-19. Do registrace se zájemci hlásí už od 20. září. Nárok na vakcínu mají všichni občané, kteří o ni projeví zájem. Nemocnice zřizuje očkovací místa ve všech svých zařízeních. „Přeočkovávat se u nás bude vakcínami od firem Pfizer/BioNTech,“ dodala mluvčí nemocnice.

Nejvíce nových případů za poslední týden je nyní na Chrudimsku, i zde jde ale o jednotky nakažených, nejméně na SvitavskuZdroj: MZČR