S postupující proočkovaností obyvatelstva a z toho vyplývajícím klesajícím zájmem o očkování upustily nemocnice v našem kraji od povinnosti rezervovat se k očkování. Předvojem pro tento postup byl očkovací autobus, který na více než desítce stanovišť po celém kraji umožnil taktéž bez registrace proočkování 4000 lidí.

Očkování proti koronaviru - ilustrační foto | Foto: ČTK

Například očkovací místo v Litomyšlské nemocnici funguje podle aktuální kapacity i pro neregistrované zájemce. Pokud se chcete nechat očkovat a nechcete ztrácet čas s registrací, stačí do očkovacího centra zajít ve všední den od 7 do 13 hodin. Zájemce o očkování bez registrace musí být účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice a musí být starší 16 let.