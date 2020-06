Sklad, v kterém je nafta a letecký petrolej, poškodila nedělní bouřka a přívalové deště. Z jedné nádrže nafta unikla do jímky, voda poničila také část areálu. "Ropné látky z areálu se pravděpodobně průsakem dostaly během kalamity do dešťové kanalizace a odtud do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce," sdělila Deníku mluvčí hasičů Vendula Horáková.

"Jedna z nádrží, kde se skladuje nafta, byla proudem vody nadzvednuta. A v pondělí, po opadnutí vody, kdyz nádrž klesla, tak z ní začala vytékat nafta do záchytné jímky. Situaci na místě řeší několik jednotek hasičů. Přívalový déšť také spláchl dvě stavební buňky a část areálu byla zaplavena bahnem," uvedl předseda SSHR Pavel Švagr.

Situaci na místě řešítaké Dekonta, a. s., specializovaná firma na sanační práce. "Čerpadla jsou puštěná non stop a ze zaplaveného tunelu už bylo odčerpáno 200 kubíků vody, která tam natekla během přívalového deště," uvedl mluvčí SSHR.

Na zápach a mastné fleky v potoce si začali stěžovat obyvatelé Kostelce a Heřmanova Městce v pondělí večer.

Podle starostky Kostelce Evy Jirákové by se lidé, kteří mají studnu v blízkosti potoka nebo už ji znečištění zasáhlo, měli na ni obrátit. Zdroje vody a Podolský potok se budou pravidelně monitorovat a výsledky rozborů budou předávány vodoprávnímu úřadu v Chrudimi k vyhodnocení dalšího postupu. "Zatím se jedná zhruba o 30 studní," řekla ČTK Jiráková. Pro ty, kteří nemají zaveden veřejný vodovod, obec případně přistaví cisternu s pitnou vodou.

K žádným dalším únikům by nyní již podle heřmanoměstecké radnice nemělo docházet. "Navíc je instalována na výstupu z areálu zábrana pro sběr zbylých látek, což umožnil pokles rychlosti průtoku Podolského potoka. Dnes a zítra jsou na vytipovaných místech odebírány vzorky ze studní po celém úseku až po město. Jakmile budeme znát výsledky, sdělíme další informace. V nejbližších dnech s předpokládaným poklesem vodní hladiny budou rovněž odebírány vzorky půdy a je připravena i varianta případné dekontaminace, odtěžení a odvozu," uvedl hejtman Martin Netolický.

Škoy podle něj dosáhnou možná až stovek milionů korun.

Hasiči v pondělí utěsnili poškozenou nádrž pomocí tmelů a stahovacích pásek. V noci na dnešek vystavěli nornou stěnu v Klešicích, tedy asi pět kilometrů dál po proudu, až pod Heřmanovým Městcem, aby únik látek zachytávali. Kontaminovanou vodu dnes odčerpává specializovaná firma. Kvůli přetrvávajícímu silnému proudu Podolského potoka nebylo zatím možné norné stěny instalovat výš proti proudu potoka.

"Standardní prostředky hasičů na zásah nestačily, a na místo byl povolán Záchranný útvar HZS ČR z Jihlavy s velkokapacitním čerpadlem. Kontaminovaná voda se čerpala ze sklepních a podzemních prostor. U jednoho ze zásahů došlo k poškození příruby na nádrži a úniku ropné látky do záchytné jímky. Hasiči museli utěsnit přírubu, což nebylo vůbec jednoduché, hasiči museli použít speciální tmely i stahovací pásky," uvedla mluvčí pardubických krajských hasičů Vendula Horáková.

Podle vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu v Chrudimi Ivo Rychnovského není zatím jasné, kolik nafty z nádrže uniklo. Většina zůstala v jímce a kanalizaci, která se ucpala a odtud se znečištění rozšířilo. Část již byla odčerpána do cisterny.

V poledne se sešli kvůli dalšímu postupu starostové okolních obcí za účasti předsedy SSHR Pavla Švagra a ředitele Hasičského záchranného sboru ČR.

"Škody začínáme sčítat. Je to nejen podemletá silnice, poničená je dešťová a olejová bezpečnostní kanalizace, ale i tunel, strojovna a nádrže. Voda podemlela také koleje, po nichž cisterny do areálu přivážejí a odvážejí pohonné hmoty. Poničen je tunelový komplex, kde je několik nádrží. Voda tam byla ve výšce 130 centimetrů. Je to ohromný přírodní živel, s tím nic neuděláme," řekl Švagr.

Vodu by lidé neměli používat do odvolání ani na zálivku zahrádek. "V Kostelci proběhne z preventivních důvodů také vzorkování studní, abychom měli informaci, zda nedošlo ke kontaminaci zdrojů pitné vody. Do té doby by všechny objekty měly být přepojeny na vodovodní řad," uvedl hejtman.

Právě Podolský potok byl jedním z nejrozvodněnějších při nedělních bleskových povodních. Velké škody zanechal už ve Vápenném Podole, kde roztrhal a odnesl celou zdejší zdejší silnici vydlážednou velkými žulovými kostkami o rozměru 30 krát 30 centimetrů. Poté vyplavil sklad SSHR v Kostelci a pod ním i Heřmanův Městec. Pamětníci takovou vodu pamatují naposledy z května 1977, tedy před 43 lety.