Hejtman Netolický: Přijmout Afghánce? Nejdříve azylové řízení, pak pomůžeme

Evakuovat afgánské spolupracovníky – to je cíl, který se Česku zřejmě podařilo naplnit. Po desetidenní karanténě Afghánce čeká azylové řízení. S integrací by podle ministra vnitra Jana Hamáčka měly pomoci kraje. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický upozornil na velmi komplikovaný proces a také na to, že kraj nemá v daném procesu žádné kompetence. Ujistil však, že pokud bude kraj státem vyzván, dodrží své závazky a pomůže. Jak si to představuje? Více čtěte v článku.

Evakuace Afghánců z letiště v Kábulu. | Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznámil, že bude jednat s hejtmany jednotlivých krajů o možné integraci Afghánců, které armáda přesunula do Česka. Kdo by čekal drnčící telefony v pracovnách šéfů krajských samospráv, byl by zřejmě překvapený. Hejtmani totiž, navzdory Hamáčkovým prohlášením, žádné informace nemají. Afghánští utečenci musí nejdříve podstoupit desetidenní karanténu. Podle informací serveru iRozhlas ji tráví ve vojenské nemocnici v Těchoníně na Orlicku. Následovat by mělo řádné přijímací řízení. V České republice existují dvě detenční zařízení pro uprchlíky. Jedno se nachází v Zastávce u Brna, druhé pak v Bělé pod Bezdězem. Stát disponuje také pobytovými zařízeními, mezi nimi například tím v Kostelci nad Orlicí. „Zaznamenal jsem vyjádření pana ministra vnitra, že chce s hejtmany jednat o integraci Afghánců. Pokud mám správné informace, tak k žádnému oficiálnímu jednání na toto téma prozatím nedošlo,“ řekl Deníku Netolický. Celý proces evakuace spolupracovníků armády je však plně v režii ambasády, kraje nemají kompetence do procesu jakkoliv zasahovat. Afghánští utečenci musí nejdříve podstoupit desetidenní karanténu. Podle informací serveru iRozhlas ji tráví ve vojenské nemocnici v Těchoníně na Orlicku. Následovat by mělo řádné přijímací řízení. V České republice existují dvě detenční zařízení pro uprchlíky. Jedno se nachází v Zastávce u Brna, druhé pak v Bělé pod Bezdězem. Stát disponuje také pobytovými zařízeními, mezi nimi například tím v Kostelci nad Orlicí. Zajímavý pohled na afghánskou krizi přináší v exkluzivním rozhovoru pro Deník cestovatelka a novinářka Lenka Klicperová: Pardubická novinářka, která zažila Afghánistán: Tálibán Američany prostě vyhnal Přečíst článek › Jednoduchá nebude podle Netolického ani případná integrace. „Nemáme jako kraje k dispozici bytové fondy a kromě domovů mládeže, tělocvičen či domovů sociálních služeb nevlastníme žádné kapacity pro trvalé ubytování,“ vysvětlil. Jiná je podle něho situace hlavního města Prahy a dalších měst, které bytovými fondy disponují. Psali jsme již: Zemi může hrozit i občanská válka, říká pražský Afghánec. Migrantům pomáháme Přečíst článek › Právě hlavní město Praha nabídlo pomoc už během pondělka. „Jsme připraveni vypomoci s přijetím afghánských tlumočníků a jejich rodin,“ informoval na Twitteru primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) však nadšené vítání Afghánců brzdí. „Pro Evropu a celý západní svět to může být poměrně výrazné bezpečnostní riziko a já velmi varuji, abychom se tu teď předháněli v siláckých výrocích, kolik si těchto lidí kdo vezme do jaké čtvrti, kde přesně budou bydlet, kam budou chodit do práce a kdo budou jejich sousedi,“ poznamenal Kuba. Místo svobody našel smrt. Mladý afghánský fotbalista zemřel v podvozku letadla Přečíst článek › Hejtman Netolický ujistil, že Pardubický kraj bude reagovat na případnou žádost státu. Vzhledem k tomu, že se jedná o politické uprchlíky, kterým v jejich vlasti hrozí pronásledování, je země vázána Ženevskou úmluvou. „Proto jsme připraveni pomoci, ale je nutné si uvědomit, že v prvé řadě musí být s Afghánci zahájeno standardní azylové řízení. Teprve poté je možné řešit další kroky,“ dodal. Není to přitom poprvé, kdy Česko nabídlo afghánským tlumočníkům pomoc. Program ale skončil v roce 2017, a tak se někteří spolupracovníci českých vojáků přesídlení nedočkali. Podle expertů hrozí lidem spolupracujícím s koaličními vojsky smrt, v ohrožení jsou i jejich rodiny. Afghánistán, růžové brýle politiků a naděje, která není strategie Přečíst článek ›