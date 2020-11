Maturanti by měli odevzdat své přihlášky k maturitní zkoušce do prvního prosince. K maturitě se však budou přihlašovat jinak než v předchozích letech. „Nevíme prakticky nic. Doufáme že se to brzo začne hýbat, protože času už moc není. Ty informace potřebujeme, pokud bychom měli dostát zákonným lhůtám, a to budeme muset, protože teď není na stole žádná rychlá novela, která by to posunula nebo vyřešila,“ vysvětlil ředitel pardubického gymnázia Mozartova Petr Harbich.

Podle Harbicha byla situace studentů, kteří maturovali tento rok o něco příznivější než tomu je teď. „Veškerou látku už měli vyloženou a to uzavření přišlo v období asi dvou měsíců před samotnými maturitami, kdy se už víceméně opakuje a dělají se souhrny, takže to nebylo tak bolestivé jako teď,“ dodal ředitel. Momentálně musí učitelé zvládnout výklad látky skrz online výuku, což je pro studenty i učitele velmi náročné.

Na gymnáziu neměla první covidová vlna u závěrečné zkoušky na úspěšnost studentů vliv. To ale neplatilo například na Obchodní akademii Pardubice. Oproti předešlým ročníkům, který se nepotýkal s žádnými omezeními neuspělo mnohem více studentů. „Jenom v naší třídě to nezvládlo 13 lidí z 28 a v celém ročníku neuspělo kolem čtyřiceti studentů. Určitě to bylo tím, že jsme do té školy nechodili a chyběla jim motivace se učit,“ prozradila bývalá studentka.

Současní studenti čtvrtých ročníků Obchodní akademie musí teď mnohé dohánět, protože na jaře žádné online hodiny neměli. „Maturanty jsem na jaře litovala a říkala jsme si jací to jsou chudáci. My jsme byli doma bez nějaké online výuky a měli jsme v podstatě takové volno s pár úkoly. V září jsem přišla do školy a došlo mi, že my jsme na tom vlastně o dost hůř,“ popsala studentka čtvrtého ročníku Anna Malínská. Škola počítala s tím, že látku doženou na podzim. Druhý nouzový stav však opět komplikuje celou situaci. Oproti jarní distanční výuce dnes už studenti online hodiny mají. „Funguje to, ale myslím si, že to moc k ničemu není. Nesoustředíme tak jako ve škole, kde si k tomu výkladu děláme výpisky. Zkrátka nás to ani nemotivuje pracovat v té hodině, protože ti učitelé nás nevidí,“ přiblížila online výuku Malínská.

Ministerstvo školství zatím podobu maturit 2021 nepřiblížilo. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) na svém webu uvádí, že aktualizované informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky zveřejní 31. října. I v případě, že k maturitám dostanou studenti přesné informace se však mnozí obávají dalších změn, které budou reagovat na aktuální situaci. „I když teď něco řeknou, tak já bych se upřímně divila, kdyby se to do těch maturit ještě několikrát nezměnilo,“ řekla studentka maturitního ročníku chrudimské Střední zdravotnické školy.

Studenti se shodují na tom, že by určitě ocenili osobní setkání a s tím souhlasí i ředitel gymnázia Mozatrova. „Pro nás by určitě byly řešením alespoň nějaké individuální nebo miniskupinové konzultace. Takže by ti žáci si to mohli s tím vyučujícím probrat. Ať už uděláme videokonference sebelepší v tom nejlepším možném rozlišení, tak ten kontakt a dovednost toho kantora zjistit, jestli to ten žák pochopil, to nenahradí,“ vysvětlil Harbich.

Andrea Pospíšilová