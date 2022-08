Nikoho nezajímáme, říkají lidé z okolí lomu Zárubka. Další těžbu tady nechtějí

Pět měsíců zbývá do plánovaného ukončení těžby kamene v lomu Zárubka. Ale firma Skanska, která žulu dobývá, chce termín prodloužit, a to na dvě desetiletí. To lidé z Prosetína, Vrbatova Kostelce a Leštinky nechtějí vůbec slyšet a dali to důrazně najevo při veřejném projednávání vlivu těžby na životní prostředí (EIA), které se uskutečnilo ve čtvrtek ve skutečském kulturním domě. Pokud krajský úřad povolí pokračování, potrvá další dvě desetiletí.

Lom Zárubka | Foto: Marek Nečina

Proti se postavili starostové tří obcí, které jsou zasaženy hlukem, prachem a otřesy těžkotonážních aut převážejících kámen z lomu na převážně silniční stavby v kraji. Ke slovu se dostali také lidé, kteří si neumějí představit, že bude těžba dál pokračovat. František Bačkovský, rodák z Cejřova, tvrdí, že nemovitosti v této obci jsou prakticky neprodejné. "Kdo by se chtěl stěhovat do domu, kterému praskají zdi vlivem detonací při odstřelech z lomu? Všude se zvedá prach, nejde ani venku pověsit prádlo. Náklaďáky jsou plně naložené a nemají plachtu, nikdo se neobtěžuje s kropením, které je samozřejmostí třeba v žumberském lomu,“ komentoval František Bačkovský veřejné projednávání EIA. Psali jsme: Nadměrný hluk a prach odmítáme. Prodloužení těžby v Zárubce zastupitelé nechtějí „Místo toho, aby se firma snažila občanům alespoň částečně kompenzovat utrpení, které kvůli prachu a hluku zažívají, jsme si ve Skutči vyslechli výhrůžky, že pokud nebude další těžba povolena, švédské království věc postoupí mezinárodní arbitráži. To už byl vrchol drzosti," pokračoval. V případě schválení další těžby firma vyhloubí 5. etáž, která by měla být velmi objemná, jde o 280 tisíc tun kamene za rok. Jestliže se těžba v lomu Zárubka 31. prosince 2022 ukončí, v ložisku zůstanou zásoby o objemu 900 tisíc kubíků. Skutečského jednání se zúčastnil i krajský radní Miroslav Krčil. "Slova o švédské arbitráži byla zcela mimo mantinely slušnosti. Pokud mám říct svůj osobní názor k veřejnému projednávání, na argumenty starostů a občanů neuměli zástupci firmy odpovědět. Myslím, že to nezvládli. Pokud nedojde k zásadním změnám, měla by těžba v Zárubce skončit. Stojím plně za lidmi, kteří si zaslouží čisté zdravotní prostředí. Jejich námitky jsou oprávněné," uvedl Krčil. "Děkujeme, odejděte" Starosta Prosetína Michal Vychroň se nediví, že roční limity prašnosti a hluku jsou ve vypracované studii vlivu na životní prostředí v normě. "Lom má čtyři měsíce v roce odstávku, takže tam průměr vyjde vždycky a v pohodě," řekl ironicky. Mrzí ho, že se projednávání týkalo jen vlivu na životní prostředí. "To, že jsou nemovitosti neprodejné, nikoho nezajímá. Na otázky občanů nikdo nereaguje. Mluvilo se o tom, že za osm let bude lom vytěžen, a najednou se uvažuje o čtyřech desítkách let! Na to lze reagovat jen slovy: děkujeme, odejděte. Těžbu v lomu Zárubka nechceme," zdůraznil Vychroň, který se ale zároveň kloní k zachování výhradního ložiska kamene. "Počkejme si na vývoj nových technologií, a to aspoň dvacet let," dodal. Lom Zárubka na Chrudimsku je jedním z důležitých zdrojů těžby kamene v Pardubickém kraji. Na konci tohoto roku mu však má skončit povolení na těžbu.Zdroj: Deník/Klára Karasaridu Slova o švédské arbitráži byla očividně pronesena pod vlivem emocí, které ve skutečském kulturním domě vládly v plné síle. "Vždy postupujeme dle platné české legislativy a ani ve věci povolení dalšího pokračování tomu není jinak. Jiné kroky neplánujeme," ujistil Aleš Krupka, výkonný ředitel divize Inženýrské stavitelství, Skanska Central Europe. Voda v Jinolicích, na Stříbrňáku a Pastvinách se kazí. Po koupání se osprchujte Firma si je podle jeho slov vědoma, že je hostem s majetkem na území obcí, a veřejné projednání vnímá jako příležitost k dialogu. "Podle mého názoru se probíraly známé otázky, na které jsme už v dokumentaci dostatečně reagovali a doplnili jsme všechny objektivní podklady i nad rámec požadovaných. Vnímal jsem na tomto setkání i do určité míry silnější emoce, ale pro nás je prvořadým řešením dialog a dohoda s obcemi," doplnil Krupka. Dodal, že společnost Skanska má zájem v těžbě Zárubky pokračovat po dobu dalších dvaceti let. Zásoby v ložisku má přesně zmapované a omezené a dokumentace jasně vymezuje lokalitu, kterou firma neplánuje rozšiřovat. Teď už vše záleží na krajském odboru životního prostředí. Pokud další těžbu doporučí, Krajský úřad v Pardubicích vydá rozhodnutí. Jinými slovy řečeno, lidé v blízkosti lomu Zárubka už nemohou zasáhnout žádnými prostředky, jen čekat.

