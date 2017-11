Noční stoupání v kopcích ve tmě a ve sněhu bylo trochu peklo

Chrudim, Nové Město na Moravě – Sedmdesát kilometrů měřil letošní Memoriál československých výsadkářů, který pořádali vojáci ze 43. výsadkového praporu Chrudim, aby uctili památku výsadkářů vysazených během druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava.

Šlo se z chrudimského letiště do Studnice a posléze do nedalekého Nového Města na Moravě. Dvoučlenné skupiny vycházely od jedenácté hodiny a na zvládnutí cesty měly dvacet hodin. Necelá šestina z celkem šesti set účastníků trasu nedokončila.



Trasa pochodu částečně kopírovala cestu, kterou museli ujít výsadkáři skupiny Tungsten Rudolf Pernický a Leopold Musil. Ti pochodovali z místa výsadku na kontaktní místo během tuhé zimy, ale i když chrudimští výsadkáři pořádali pochod už v listopadu, počasí letošní účastníky vůbec nešetřilo.



„Další překážkou krom délky pochodu bylo počasí, které bylo vskutku nepříjemné. Nárazy větru, zima, déšť, sníh a tak pořád dokola. Přesto většina borců a borkyň tento pochod zdolala a dorazila do cíle,“ chválí účastníky chrudimští výsadkáři.



„Přihlásila jsem se proto, ze letošní rok plním výzvy, které přede mě kdokoliv hodí a tohle byla výzva od Jana Nováka. Navíc mi to přišlo jako fajn nápad. Za prvé uctění památky parašutistů, za druhé vyzkoušení si svých limitů. Mně osobně se šlo krásně. S Honzou jsme si hrozně fajn povídali a do cca šesté hodiny i nepršelo, takže kilometry rychle ubíhaly.



Zima mi vůbec nebyla, akorát se prostě nesmělo zastavovat. A na posledních cca 15 km jsem měla hodně mokro v botách. Noční stoupání v kopcích ve tmě po kluzkých kamenech a ve sněhu bylo trochu peklo. To byl pro mě s mým strachem z divokých prasat asi nejtěžší moment. Naštěstí zůstal Honza celou dobu silně v klidu, takže lepšího parťáka jsem si nemohla přát,“ popsala svoje zážitky z pochodu Ivana Šuhajdová.