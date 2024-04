Nové vlaky RegioFox pro Pardubický kraj jsou již vyrobené a čekají na své schválení a předání Českým drahám. Cestující na Pardubicku se však mohou svézt novou jednotkou již nyní.

RegioFox jezdí mezi Havlíčkovým Brodem a Pardubicemi. | Foto: České dráhy

Školení zaměstnanců Českých drah na nové vlaky Regiofox, přezdívaných Liška, probíhá i v Pardubicích. Strojvedoucí a další personál z Pardubic se školí na jedné z motorových jednotek, která je určena pro Pražskou integrovanou dopravu a je zapůjčena z depa v Rakovníku.

„V rámci zkušebního provozu od pondělí jezdí až na třech párech regionálních spojů mezi Havlíčkovým Brodem a Pardubicemi," uvedl tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. O víkendech je nasazení jednotky operativní a nejčastěji se objevuje na trati z Havlíčkova Brodu do Humpolce.

Pardubický kraj a Vysočina jsou jedny z prvních regionů, kde budou jezdit nové vlaky RegioFox pravidelně po jejich schválení výrobcem Pesa u Drážního úřadu a po předání do pravidelného provozu. Aby se čas mezi předáním vlaků a nasazením do pravidelného provozu co nejvíce zkrátil, přistoupily České dráhy v předstihu ke školení strojvedoucích a dalších zaměstnanců v Pardubickém kraji a na Vysočině. K tomu využívají jednu z jednotek vyrobených pro Středočeský kraj v barvách Pražské integrované dopravy, která je nasazena ve zkušebním provozu.

Vlaky pro Pardubický kraj jsou již vyrobené a čekají na své schválení a předání Českým drahám. Díky zkušebnímu provozu a zácviku personálu se mohou cestující v Pardubické kraji svézt novým modelem již nyní.

