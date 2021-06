V těchto dnech pracovníci dodavatelské firmy areál hlinecké plovárny uvádějí do provozu. Jak stojí ve smlouvě, první dva roky od otevření biotopu je údržba na jejich bedrech. "Potokem už protéká voda, čerpadla jsou v provozu," řekl hlinecký starosta Miroslav Krčil.

Letošní novinkou pro návštěvníky bude další rozšíření sportovního vyžití, a to o pingpongový stůl. Hřiště na plážový volejbal bude vybudováno až v příštím roce. Jako u moře si ale lidé mohou připadat díky plážovému baru, který potěší nabídkou klasických nápojů, ale i míchaných drinků. ¨

V loňském roce se u biotopu, který je jediný svého druhu v kraji, objevil problém, a to s parkováním. Biotop má kapacitu 700 lidí a k dispozici jim byly jen tři desítky parkovacích míst. Lidé stavěli auta, kde se dalo a stávalo se, že neútěšnou situaci musela řešit místní městská policie. "To nám samozřejmě přineslo poučení z minulé sezony. V tuto chvíli se projekčně řeší úprava komunikace na podélné stání aut. Chceme také lépe využít odstavné plochy," ujistil starosta.

Zlepšení by mohlo nastat v řízené organizaci parkování, aby nedocházelo k přetlaku a ucpání průjezdu aut na silnici. Biotop se nachází v centru města, a tak není pravděpodobné, že by vzniklo parkoviště pro stovky aut. Ovšem na druhou stranu jsou někteří lidé pohodlní a, i když bydlí poblíž, na plovárnu jedou autem. Přitom velké parkoviště se nachází u autobusového terminálu, který je vzdálen od biotopu asi půl kilometru.

Přestože se některá venkovní koupaliště v kraji otevřela, hlinecký biotop si na první návštěvníky ještě nějaký čas počká. "Bude to spíše v druhé polovině června," upřesnil starosta. Město s přízviskem Brána Vysočiny se nachází v 582 metrech nad mořem a i navzdory současnému oteplení to na koupání ještě nevypadá. Hlinecký krytý bazén se po rozvolnění opatření také neotevře, protože dva týdny provozu nedávají smysl. Dalším argumentem je plavecká škola, která se kvůli covidu letos nekonala.

Na otevření venkovních plováren v Pardubickém kraji se mnohá města teprve chystají. Termín zatím není známý ve Svitavech ani v Litomyšli, kde by měli oznámit přesné datum v tomto týdnu. V provozu je koupaliště Roudná u Nových Hradů na Orlickoústecku, ve Skutči se plovárna otevře 4. června. V Chrudimi veřejnosti zpřístupnili venkovní areál zároveň s krytým plaveckým bazénem okamžitě poté, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil další položku v uvolňování protiepidemických opatření. Jarní teploty těchto dní ale nenaznačují, že by se návštěvníci na plovárnu hrnuli v davech.