Je charitativní a zdobí ho snímky ze světa výsadkářů od renomovaného fotografa Daniela Hlaváče. Cena kalendáře je 350 korun, je možné ho vyzvednout na bráně útvaru a nebo si ho objednat prostřednictvím mailové adresy 43plukovnikalendar@seznam.cz nebo na telefonu 604 555 076.

Do předmětu mailové zprávy napište „kalendář, příjmení, počet“ a do textu své kontaktní údaje a adresu. Pokud si ho objednáte do 19. prosince, tak se můžete spolehnout, že k vám dojde včas před Štědrým dnem . Kdo si kalendář koupí, pomůže dobré věci – stejně jako každý rok jde část výtěžku z prodeje kalendářů ve prospěch Vojenského fondu solidarity.