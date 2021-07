Mobilní očkovací tým bude tento týden k dispozici zájemcům bez předchozí registrace v očkovacím kamionu před pardubickou sokolovnou a 3. a 4. srpna v areálu Chrudimské nemocnice. Pardubický kraj přišel s nápadem, že zdravotníci dojedou i do jiných měst. Podmínkou je, že se na jednom místě musí sejít víc než padesát lidí. Oznámení zveřejněná radnicemi opět vzbudila slovní pranici mezi zastánci a odpůrci očkování.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zlata Bauerová

Na svém facebookovém profilu zveřejnil nabídku třeba chrudimský starosta František Pilný a hned to schytal. „Proč to nabízíte, když je to dobrovolné? Kdo bude chtít, tak si to najde sám, to jste trochu zklamal, možná vámi teď budou lidi pohrdat,“ zní jeden z mnoha negativních příspěvků.