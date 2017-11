O hnědé popelnice zatím není velký zájem

Slatiňany - Snahu slatiňanské radnice o zajištění novinky v podobě pravidelných svozů biologického odpadu komplikuje poměrně malý zájem místních slatiňanských domácností.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Ludmila Korešová

Do původní uzávěrky termínu, stanovené na 31. srpna, se přihlásilo pouze 59 domácností. Jen tolik jich projevilo zájem o svoz odpadu s využitím hnědých popelnic, které by byly umístěny přímo u jejich domů.

„Ve městě s přibližně 4200 obyvateli, a tedy se zhruba 1500 domácnostmi, bych předpokládal větší zájem,“ konstatoval slatiňanský starosta Ivan Jeník, podle něhož bude mít město ve výhledu několika málo let povinnost, aby se o svoz tohoto typu odpadu systematicky staralo. „Přicházíme ale s touto iniciativou už teď, neboť bychom neradi vše řešili až na poslední chvíli,“ doplnil starosta, který věří, že další lidé se ještě o uvedenou službu přihlásí.

NABÍDKA CÍLÍ VÝŠ

Přestože není o svoz biologicky rozložitelného odpadu valný zájem, bude pravděpodobně začátkem příštího roku vypsáno výběrové řízení, aby město zjistilo, zda se vůbec najde vhodný dodavatel této služby a zda bude jeho nabídka pro radnici ekonomicky přijatelná.

„V současné době máme k dispozici pouze nabídku společnosti, která by byla ochotna svážet z našeho města minimálně 150 kusů popelnic o objemu 240 litrů a současně i 10 ks kontejnerů o objemu 1100 litrů. V případě, že se najdou další domácnosti, které by se chtěly do svozu biologicky rozložitelného odpadu od domu zapojit, formulář žádosti je stále zveřejněn na webových stránkách města v sekci Dokumenty / Komunální odpad,“ připomíná pracovnice města Petra Víšková, která také vyplněné formuláře od lidí přebírá. Žádosti lze zasílat či předávat nejpozději do 30. listopadu.

Žádost s uvedením počtu nádob může podat rovněž společenství vlastníků bytových jednotek.