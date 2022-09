Hala se dočká rekonstrukce. Pro sportovní gymnastky to však může být likvidační

Pohonné hmoty a hlavně stavební materiál neustále zdražují, a tak stavební společnosti, které by chtěly rekonstruovat sportovní halu, může dobře naladit takzvaná protiinflační doložka. "Inflace roste a my jsme si vědomi obrovského rizika, které s sebou tato investice přináší, a to jak pro zadavatele, tak i pro dodavatele. Proto jsme zavedli inflační doložku, kterou budou obsahovat jednotlivé faktury. Rozdíl v cenách s firmou uhradíme společně napůl," vysvětlil Nunvář.

Přispěje dotace

První etapa projektu má obsahovat výstavbu nové tělocvičny, opravu velké haly včetně šaten, rekonstrukci veřejných sítí a vybudování nového vchodu z Opletalovy ulice. Začít stavět by se mělo v lednu, a to za podpory dotace od Národní sportovní agentury. "Ta by mohla městu poskytnout dvacet milionů korun," řekl chrudimský starosta František Pilný (ANO 2011) s tím, že větší část nákladů na rekonstrukci by pokryl dlouhodobý investiční úvěr a dotace by postupně měly mířit do všech tří etap přestavby haly.

Do té první patří nový víceúčelový sál, který bude mít velikost 13,2 × 18,7 m a osmimetrovou výšku. Jeho rozměry umožní i umístění badmintonového a volejbalového hřiště. Opláštění nové sportovní haly při pohledu z Opletalovy ulice bude zhotoveno z mléčného skla. Tento nadčasový materiál umožňuje dostatečné osvětlení sportoviště, zároveň ale zabraňuje prostupu přímého slunečního záření a splňuje požadavky pro tepelnou i hlukovou izolaci. Zajímavý je i prvek regionálnosti - pod polopropustnou fasádou prosvitnou betonové pilíře ve tvaru obráceného Y, které odkazují na stávající ocelové nosné prvky vybudované v období Transporty Chrudim.

Zastupitelé napříč politickým spektrem dali počátkem června souhlas s opravou. I za cenu značného zadlužení. Někteří si ovšem neodpustili pronést na adresu současné radniční koalice jízlivou poznámku. „Myslím si, že je to spíše rekonstrukce místnosti a nějaké šatny za 120 milionů korun. Nevíme ani, jestli se nějaká firma přihlásí. Při dnešních cenách můžeme být na 150 milionech," poznamenal opoziční zastupitel Roman Málek (Koalice pro Chrudim). Jeho slova se vyplnila z druhé poloviny - rozpočet skutečně může být vyšší o třicet milionů korun, nicméně strop 120 milionů je jasně daný. Jak už bylo zmíněno, o nezájmu stavebních společností nemůže být řeč, do výběrového řízení se jich přihlásilo třináct.