"Má k dispozici jeden pětadvacetikilový pytel na dva a půl dne, jde o dvě plné dětské vaničky. Přijela hodně vyhublá a když nyní porovnávám její fotky s tím, jak vypadá teď, mám dojem, že je to úplně jiný kůň," říká Navrátilová.

Nina se skutečně za péči odvděčila tím, že vyrostla do krásy a hlavně zesílila, takže může prakticky jako jediná ze tří koní vozit zájemce o projížďku po okolí a přispět tak finančně do rozpočtu stáje.

Dojemný je příběh Malého Prince, který byl prvním obyvatelem Koňské oázy v Rabštejnské Lhotě. Je mu 25 let, nemá jedno oko. "Přišel vyhublý na kost. Ačkoliv jsme ještě se Zuzkou neměly ani smlouvu, ani zázemí, věděly jsme, že Princovi pomůžeme, děj se co děj. Povedlo se to. Bylo na něm znát, že ho předešlý majitel hodně bil, což nám potvrdilo i pár lidí, kteří ho z jeho bývalého domova znali, takže si dlouho nechtěl nechat sáhnout na hlavu, měsíc nebylo možné nasadit mu ohlávku. Postupně však nabral důvěru v člověka," usmívá se Soňa.

Ale Malý Princ svým majitelkám v poslední době dělá starosti. I když za rok pobytu v Oáze přibral, jeho váha není stále ideální. "Máme podezření, že bude mít také problém se žvýkáním sena. Proto jsme ho nyní oddělily od Lindy, abychom věděly, kolik krmení spořádá. Pokud se ukáže, že je problém v chrupu, musíme objednat a zaplatit zubaře," popisuje aktuální problém Navrátilová.

Třetí obyvatelkou Oázy je Linda, krásná kobylka, která si při parkuru zlomila přední nohu. Pro mnoho koní to bohužel znamená utracení, neboť většina majitelů nechce nést náklady na léčení s nejistým výsledkem. Linda měla štěstí na dobré majitele, kteří jí dali šanci na život i na nový domov. Již nikdy však nebude vhodná k ježdění.

Naštěstí nastalo jaro, a tak do Koňské oázy začnou jezdit rodiny s dětmi, které Nina ochotně sveze po okolí a bude se stejně jako Linda a Malý Princ těšit z přivezených pamlsků. Možná se vrátí nebo přijdou noví dobrovolníci a pomohou s náročnou prací ve stáji. Soňa se Zuzkou chtějí co nejdříve obnovit keškovou hru pro celou rodinu, která byla umístěná v lesíku v Rabštejnské Lhotě, ale kdosi ji bezohledně zničil. Na stezce bylo deset stanovišť, u kterých se nalézala keška, což je ve skutečnosti nádobka, která obsahuje papír s otázkou a možnými odpověďmi. Na každém dalším stanovišti byla další keška, která obsahovala odpověď na předešlou otázku a zároveň i novou otázku s nabídkou možných odpovědí.

Myšlenek, jak zlepšit financování azylu pro koně je dost a určitě některé dojdou k realizaci. Úspěch vloni zaznamenal dobročinný obchůdek, ale i dražba obrazů. Lidé, kterým není osud obyvatel Koňské oázy lhostejný, mohou na dobrou věc přispět i přímo na transparentní účet, který má číslo 239181296/0600.