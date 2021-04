Aron má po třech letech v útulku milující paničku. Ale co další chlupáči?

Covidová pandemie přinesla jednu dobrou věc: lidé mají velký zájem o adopci psů z útulků. Mohlo by se tak dostat i na chlupáče, kteří za mřížemi pobývají i několik let. „Jsou to kasičky na peníze, které si cpou do kapes provozovatelé psích lágrů,“ poznamenala předsedkyně Unie práv zvířat Diana Šlechtová.

Z původně "agresivního" Arona s nálepkou neumístitelného psa se stal milovaný člen rodiny | Foto: Diana Šlechtová

Za pobyt, stravu a veterinární péči platí obce a města, na jejichž území byl psí tulák odchycen. „Tento poplatek se pohybuje ročně v rozmezí od 28 do 54 tisíc korun za jednoho psa. A právě proto někteří psi z tohoto žalostného důvodu stráví v útulku několik let i celý život,“ konstatovala Šlechtová. Útulek v záchranné stanici Zelené Vendolí u Svitav přijal najednou dvanáct psů. Finančně nezvládá péči o opuštěné psy a prosí veřejnost o pomoc. Podívejte se ve fotogalerii



Některá města nebo obce na Chrudimsku mají překvapivě uzavřenou smlouvu s útulkem, který provozuje město Pardubice. „Ročně naši strážníci odchytnou ve městě a okolí kolem padesáti psů, ale z toho je 95 procent opět vráceno majiteli. Zbytek předáváme útulku v Pardubicích, kterému platíme ročně něco kolem čtyř tisíc korun za jednoho psa, což není při umístění čtyř nebo pěti jedinců tolik peněz,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil. Webové stránky útulku v Pardubicích nejsou aktualizovány, ve fotoalbu chybí snímky psů i koček a jeden z odkazů je přesměrován na městskou policii, která na svých stránkách zveřejňuje seznam odchycených zvířat. „Útulku se v poslední době velmi daří umístit psy k novým majitelům. Teď je téměř prázdný,“ popsal mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora. Psi jdou na dračku. Ze zvířecích útulků rychle mizí hlavně ti menší a mladí Přečíst článek › Chrudimský útulek děkuje všem dárcům Přečíst článek › Z původně agresivního Arona s nálepkou neumístitelného psa se stal milovaný člen rodinyZdroj: Diana ŠlechtováUnie práv zvířat provozující azyl pro týrané a opuštěné psy má díky bohaté síti spolupracovníků informace o dlouhodobých pobytech psů v útulcích po celé republice. Díky této snaze se život naprosto obrátil například Aronovi, který pobýval dlouhé tři roky v jednom dnes již zrušeném útulku s nálepkou agresivního problematického a nevyzpytatelného psa. „U nás se Aronek naučil, ze koště není nástroj děsu, že ruka jen hladí a slovo je vlídné. Trpělivě roky čekal na to, až si ho někdo všimne. Nyní po 112 dnech u nás si ho našla a na první pohled zamilovala úžasná paní. A u ní má nyní již pár dní krásný domov a je velmi šťastný,“ popsala příběh se šťastným koncem Šlechtová. Dodala, že dlouhodobý pobyt v útulku stál obec celkem 100 tisíc korun. FOTO: Útulek ve Vendolí je na dně. Prosí o pomoc pro 12 pejsků Přečíst článek ›