Obchody se nehýbou, prodejce vyhnala EET

Rosice – Rozjezd předvánočního prodeje na obecní tržnici v areálu bývalé rosické cihelny je letos rozpačitý. Návštěvník se tu rozhodně neprodírá takovým množstvím stánků, jako tomu bylo dřív.

Tržnice v Rosicích.Foto: Deník / Nečina Marek

„No, moc prodejců tu není. Ale ani zákazníků. Že by za to mohlo špatné počasí?“ přemítal v uplynulém sobotním dopoledni návštěvník Jiří Starý, který se přijel do Rosic pohlédnout po nějakém drobném dárku.



Podle starosty obce Luboše Netolického však je hlavní příčinou dosavadních mizerných prodejů zavedení povinnosti elektronické evidence tržeb. „Je to špatné, návštěvnost nám radikálně padá. Myslím, že šikanovat s povinností EET třeba důchodce, kteří si prodejem přivydělávají k důchodu, nebo i jiné drobné prodejce, bylo opravdu zbytečné,“ konstatuje starosta.



Podle některých by ale příští rok mohlo být ještě hůř. Elektronická evidence tržeb totiž dopadne třeba i na menší zemědělce, kteří se prodejem na trzích zbavují vlastních výpěstků.



„Povinnost EET začne v příštím roce komplikovat život i mnohým sedlákům, kteří pěstují plodiny na středních výměrách. Ledaskdo se pak na takový prodej vykašle, protože aby si pořizoval EET kvůli deseti akcím do roka, to bude z jeho pohledu úplná pitomost,“ přidává svůj názor Jaroslav Kopista, předseda představenstva Agrární komory Chrudim. „Určitě bych nebyl proti, kdyby povinnosti EET podléhali ti, kteří se prodejem živí systematicky, ale pokud se této činnosti věnují nahodile, tak je to opravdu o ničem. Lidem se jen otravuje život,“ soudí Jaroslav Kopista.



Systém EET má příští rok zkomplikovat i prodeje drobných řemeslníků a lidových umělců. Často přitom jde o skutečné mistry svého oboru, dokonce o držitele titulu Nositel tradice, kteří kvůli EET zvažují omezení své tvůrčí činnosti. V tomto smyslu se nedávno pro Deník vyjádřil například veselokopecký dráteník Mirek Hejduk nebo krounský výrobce dřevěných soustružených hraček Zdeněk Bukáček.