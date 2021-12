Kupecké krámky, nákupy bez šílenství. Takové byly časy bez supermarketů

„Už vím, proč je tam hlína. Mohli tam dát světelné šipky, než si řidiči zvyknou. U toho nájezdu postavit autoservis, tak má člověk jistou práci do konce života.“ I takové ohlasy se objevily na sociálních sítích poté, co došlo k první nehodě. Šířila se dokonce i zpráva o havárii dalšího vozidla, k níž mělo dojít vzápětí. To ale policie vyvrátila. „Máme nahlášenou jen jednu nehodu,“ konstatovala Holečková.

Besip nabádá k ostražitosti

Řidiči by při prvním seznámení s novým úsekem silnice měli být ostražití. To si myslí i koordinátorka Besipu pro Pardubický kraj Radka Osterová, „Když jedete někudy poprvé, není dobré se kochat novými výhledy, které se před vámi otevírají. Potom je těžké odhadnout dopravní situaci. Řidiči neznají zatáčky, jak jsou klopené, a když se k tomu přidají ztížené podmínky zaviněné počasím, lehce dojde k havárii,“ uvedla Osterová.

Starostovi Chrudimi Františku Pilnému připadá zatáčka u výjezdu hodně ostrá. „Dřív to byla rovná silnice a teď je náhle ostrá levá. A navíc po pár metrech musíte dávat přednost v jízdě. Byl jsem také překvapen, jak je to uděláno. Nicméně si myslím, že je to o zvyku,“ řekl Pilný. Dodal, že ho potěšilo úterní zklidnění tranzitní dopravy. „Kamiony zmizely, kolony se v době, kdy jsem projížděl město, netvořily. Jsem moc rád,“ popsal.

Druhá etapa chrudimského obchvatu není jediná, na které po otevření došlo k dopravní nehodě. Svůj „křest“ už má za sebou i nový úsek dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. U Předměřic nad Labem se o víkendu srazila dvě osobní auta.

Změna přednosti na sjezdu z dálnice je zatím bez větších problémů

„Pětadvacetiletá řidička automobilu Fiat Punto zřejmě podle prvotních informací zahájila manévr, při kterém se dostala do levého jízdního pruhu, ve chvíli, kdy místem projížděl řidič ve vozidle Škoda Scala, čímž došlo k nárazu,“ popsala policejní mluvčí Lucie Konečná. Nehoda se obešla bez zranění a škodu odhadli policisté na 140 tisíc korun.