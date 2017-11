Objížďky skončí až ve druhé polovině listopadu

Chrudim – Rekonstrukce kanalizace pod chrudimskými ulicemi Palackého a Obce Ležáků měla být podle původních odhadů hotova na přelomu října a listopadu. Nebude. Má zdržení.

Z průběhu letošních prací.Foto: Deník/Lukáš Vaníček

O tom, že všechno nejde podle těch nejoptimističtějších představ, svědčí nejen fakt, že na stavbě lze stále vidět dělníky, ale také skutečnost, že společnost VCES, která na stavbě pracuje, požádala o prodloužení termínu dopravních omezení a povolení objízdných tras až do konce listopadu. Krajský úřad Pardubického kraje jí vyhověl.



Ivo Doskočil, ředitel zadavatelské společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, zdržení stavby potvrzuje: „Myslím, že zhotovitel nezhodnotil dost dobře celou situaci a nepostupoval správně,“ uvedl Ivo Doskočil a zmínil se přitom o několika technických komplikacích ohledně budování přípojek, které je nyní ještě třeba dořešit.



Jako o nejpravděpodobnějším termínu úplného dokončení díla teď ředitel mluví o sobotě 18. listopadu, kdy by už měly být položeny i nové asfaltové povrchy v nyní stále ještě rozkopaných úsecích. „V pondělí jsem si projel stavbu a viděl jsem, že to, co se podle našich posledních informací mělo dělat, se také skutečně dělalo. Na úterý bylo naplánováno přepojování vodovodu u domu označovaného jako čínská zeď, čímž se uvolní možnost připojení vodovodu ve Škroupově ulici,“ zmínil se například ředitel.



Dopravní situaci v Chrudimi teď ztěžuje i oprava vozovky v Novoměstské ulici. Provoz v úseku od křižovatky „U Václava“ po křižovatku s místní komunikací v ulici Hálkova je nyní organizován kyvadlově a je řízen semafory. „Naštěstí zde nemuselo dojít k úplné uzavírce,“ okomentoval včera stručně situaci chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček.



Omezení v Novoměstské ulici má trvat do pátku 3. listopadu. Chtělo by se říci „naštěstí“, protože na sociálních sítích lze nyní zaznamenat velké množství nespokojených komentářů nejen od místních řidičů. „Už vážně nevím, kudy mám po Chrudimi jezdit,“ objevuje se nejčastěji. (man)