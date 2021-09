Ve starostenském poháru si nejlépe vedlo družstvo SDH Svinčany, které s časem 20:72 vteřin suverénně vyhrálo. V ženske kategorii se zúčastnilo pouze jedno družstvo, a to SDH Kostelec u Hermanova Mestce. "I přesto ženy nenasadily pouze tréninkové tempo a svůj nejlepší pokus vytáhly na 23:33 vteřin," ohodnotil skvělý výkon velitel heřmanoměsteckých hasičů Ondřej Dostál. V dětské kategorii si nejlépe vedli sveřenci SDH Morašice, kteří v obou věkových kategoriích obsadili první místo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.