OBRAZEM: Koníci si "školku" ve Slavicích užívají, podzimní rána jsou nádherná

Starokladrubští koníci jsou odstaveni od matek a nyní si užívají veselou "školku" ve Slavické oboře u Slatiňan. Zůstanou tam do tří let věku, potom už budou vytříděni do dalších chovů.

Slavická hříbárna je určena pro koně do tří let věku. | Foto: Michaela Purnoch

Krásu podzimního rána zachytila fotografka Michaela Purnoch.