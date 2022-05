OBRAZEM: Koňská spřežení a folklor. Najdete se na Slatiňanském pozastavení?

/FOTOGALERIE/ Po covidové odmlce se o víkendu mohlo konečně uskutečnit tradiční Slatiňanské pozastavení. Tentokrát bylo umístěno do nového prostředí, a to do areálu jezdecké haly a kolbiště Na Rembáni. Program se skládal z hudebních, převážně folklorních vystoupení, své umění předvedli vozatajové s koňskými spřeženími a bohatou nabídku zboží přivezli do Slatiňan prodejci a výrobci. Počasí bylo slunečné a přilákalo do zámeckého parku davy lidí. Podívejte se ve fotkách.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte