V parku Bažantnice v Heřmanově Městci se od pátku do neděle uskutečnily závody spřežení. Memoriál Jiřího Škodného uspořádal Národní hřebčín Kladruby nad Labem, v pátek se konala drezura, v sobotu maraton a v neděli se spřežení s jezdci vydala na překážkovou jízdu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.