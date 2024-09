Nádrž byla odpuštěná, proto mohla pojmout značné množství vody. To ale nestačilo, a tak nastal neregulovaný odtok bezpečnostním přelivem.

"Vzpomínám si na to dobře. Voda se valila přes přepad a potom zaplavila okolí, třeba nedaleký Bojanov. Ale hráz hlavní nápor ustála. Pokud by se tak nestalo, škody by byly obrovské," popsal Deníku Vlastislav Vojtěch, kterému v té době bylo 21 let.

V provozu byl bezpečnostní přeliv Sečské přehrady až do 12. července a jeho maximální přepad dosáhl šedesáticentimetrové výšky. Sečská přehrada i tak zadržela 4,5 milionu kubíků vody.

Povodeň tehdy poškodila úrodu zemědělcům, značnou újmu například utrpěl farmář Jaroslav Kopista z Úhřetic. Záplavy se na jeho pozemcích objevovaly pravidelně, a tak si je nechal pojistit. „Ale to nebyla reakce na záplavy v devadesátém sedmém, pojistil jsem se už v roce 1993, bez toho podnikat nelze. Uvědomil jsem si, jak se mění klima. Nemovitosti jsou druhořadé, základem jsou pole,“ vysvětlil Kopista.

Velmi špatná situace byla před 27 lety na Hrochovotýnecku a Lužsku, kudy protéká řeka Novohradka. "Nevěděli jsme, co se děje. Řeka se vylila a my jsme jen sledovali, jak voda dokáže proniknout zdí a podlahou do domu. Naměřili jsme půl metru výšky," uvedl tehdejší starosta Hrochova Týnce Petr Schejbal.

Na Chrudimce byla v červenci 1997 nejzávažnější situace v oblasti Hlinska a v úseku přilehlém k soutoku s Novohradkou. Přes příznivý účinek přehradních nádrží Hamry a Seč došlo v některých lokalitách k rozsáhlým záplavám a ke škodám na řadě obytných domů, na komunikacích a hlavně na korytě řeky.

Povodně v roce 1997 odstartovaly dlouhou sérii záplav na Chrudimsku - opakovaly se v letech 2002, 2008, 2010 a dalších. Ukázaly, že proti velké vodě se lze bránit budováním poldrů nebo řízenou regulací toků. Třeba v Sobětuchách v roce 2010 vylitá voda z potoka dokonce odnášela kontejnery a osobní auto proměnila v loď. Obec proto zareagovala výstavbou nového a mnohem průtočnějšího mostu.

Podívejte se na galerii z roku 2010: