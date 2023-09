Pět výrů velkých, největších sov žijících v Evropě, byli po léčbě v Záchranné stanici Pasíčka vypuštěni v nedalekém Chlumětíně na svobodu.

Největší evropské sovy byly vypuštěny u Chlumětína. | Foto: Záchranná stanice Pasíčka

"Tři se k nám do stanice dostali kvůli poranění. Jeden byl zamotaný do lesní oplocenky a měl veliké štěstí, že byl nalezen včas a následky zranění na křídle nejsou trvalé. Dva jsme přijali po srážce s automobilem. V rámci spolupráce na repatriačním programu se ZOO Hodonín jsme v obří rozletové voliéře letos připravili na vypuštění do přírody celkem čtyři jedince, dva z nich byli vypuštěni již v minulém týdnu," potvrdila Andrea Laki ze záchranné stanice.

Její péči potřebovalo jen v letošním roce 14 jedinců výra velkého.