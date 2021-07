"Přinášíme fotografie konkrétně ze dvou zaměstnání. První z nich byly seskoky do vody z hráze Sečské přehrady. Může se to zdát jako banalita, ale naučit se správný a hlavně bezpečný skok z větší výšky je velmi důležité. Špatný dopad do vody, např. ve formě známého "placáka" může vojáka pěkně pošramotit, nebo zapříčinit škody na výstroji a vybavení - a to nechcete, pokud máte následně kvalitně a úspěšně plnit taktické úkoly," uvedl mluvčí chrudimských výsadkářů.

Zdroj: 43. Výsadkový pluk Chrudim