Hlasovat dokonce přijeli občané, kteří již delší dobu v Třemošnici nebydlí, ale mají tu hlášen trvalý pobyt. Ani těm není jedno, jak to dopadne s referendem.

V Třemošnici na Chrudimsku to po čtrnácté hodině vypadalo na rekordní účast. Lidem zřejmě není jedno, jak to bude v Třemošnici i v celé republice nadále vypadat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.