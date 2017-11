Odbahnění Konopáče u Skutče čeká na vhodný dotační titul

Skuteč – Už od loňského roku připravuje vedení Skutče projekt na odbahnění a opravu rybníku Konopáč ležící kousek od tamní čističky odpadních vod. Kromě vybagrování bahna ze dna by místní chtěli opravit také hráz a břehy. Dokumentaci zpracovávala hradecká firma a zároveň objednávala i provádění odběru a vyhodnocení vzorku sedimentu.

Ilustrační obrázekFoto: Hradecký deník

„Vzhledem k tomu, že v některých parametrech vzorky překročily povolený limit pro uložení sedimentu na povrchu, byly vyčísleny náklady na převoz a uložení sedimentu na příslušnou skládku částkou převyšující 15 milionů korun,“ uvádí skutečský starosta Pavel Bezděk. Vedení radnice proto raději nechalo během jara a letních prázdnin provést a vyhodnotit nové odběry rybničního bahna, a to ve dvou různých laboratořích.



Nové výsledky byly mnohem příznivější, takže sedimenty nebudou vyžadovat původně navrhovaný převoz a uložený na skládce. Pro město to znamená výraznou finanční úlevu, neboť odhadovaná cena převozu a uskladnění nyní činí „jen“ sedm milionů. Celkem by tak celý projekt odbahnění a oprava Konopáče vyšla na zhruba 11 milionů korun.



Najatá firma doplnila dokumentace a vedení Skutče nyní číhá na vypsání dotace. Dotační titul, o němž město uvažovalo, byl vypsán pro vodní plochy s rozlohou přes dva hektary, což skutečský rybník nesplňuje.



„Předpokládáme, že budeme žádost podávat až v lednu a bude záležet na tom, jak ji rychle posoudí. Záleží na podmínkách dotace, ale realizace by mohla být na konci léta příštího roku a na podzim by mohlo být hotovo,“ dodává starosta Bezděk s tím, že projekt je hotový.