Nemocnice Pardubického kraje zajistí odběry na covid-19 i v červenci, ale změní se fungování a provozní doba odběrových míst. Obě drive-in odběrová místa, v Pardubicích a v Litomyšli, nahradí odběrové místnosti.

V Pardubicích se odběry přesunuly do budovy č. 26, kde sídlí oddělení klinické mikrobiologie a kde se zároveň nacházejí laboratoře, které vzorky vyhodnocují. „Odběrové místo bude sloužit pro potřeby samoplátců a pacientů, které k odběru indikuje krajská hygienická stanice,“ vysvětluje ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje Lucie Bareková. Pro pacienty se tak znovu otevře parkoviště ve spodní části areálu. Vzhledem k probíhající stavbě budovy nové psychiatrie však od příštího týdne nebude možné parkovat přímo u odběrového místa. „Prosíme pacienty, aby sledovali informační cedule a vůz zaparkovali třeba právě na spodním parkovišti, odkud je to k budově mikrobiologie kousek,“ dodává Lucie Bareková. Pardubické odběrné místo je v provozu v pondělí a ve středu od 16 do 17 hodin.