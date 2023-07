Policisté už dávno opustili budovy na Všehrdově náměstí a v Hradební ulici, kde v současné době žije kolem šesti desítek ukrajinských uprchlíků. Až s koncem války odejdou zpátky do své vlasti, město má pro rozsáhlý objekt využití a podle všeho půjde o hromadné stěhování hned několika institucí a úřadů.

Bývalé sídlo policie v Chrudimi nyní obývají Ukrajinci. | Video: Romana Netolická

Chrudim domy získala bezúplatným převodem a její plány do budoucna připomínají hru "škatulata". Předně se počítá s tím, že kanceláře ve staré radnici na náměstí opustí městská policie, kterou čeká stěhování jako první. "Už se na tom pracuje, přesun plánujeme co nejdříve," řekl starosta města František Pilný.

Jaké najdou uvolněné prostory po strážnících využití, není dosud jasné. "Není finálně rozhodnuto," odpověděl na otázku Deníku radní Aleš Nunvář.

Stěhování rovněž čeká neziskové organizace, které sídlí v budově bývalého Ivtasu v Městském parku. Finanční úřad už se dávno odstěhoval, ale v objektu působí například oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK), Amalthea, taneční škola a další organizace. Pokud by se přestěhovaly na Všehrdovo náměstí a podařilo se objekt v parku úplně vyprázdnit, starosta Pilný má už plán, jak ho využít.

"Mohla by tam sídlit střední zdravotnická škola. Ta stávající už totiž nemá kapacity a nemůže se dál rozvíjet. Záleží ovšem na zřizovateli, tedy Pardubickém kraji, jak se k tomu postaví," vysvětlil.

O tom, co bude v současném sídle "zdrávky" v Poděbradově ulici, je předčasné uvažovat. Plánované stěhování neziskovek z Ivtasu může být velmi zdlouhavé. Důvodem má být neutěšený stav budovy bývalé policie. "Všechno je tam špatně: střecha, elektřina, odpady, voda… Okna nelze vyměnit za lecjaká kvůli památkářům, to je další problém. Myslím, že rekonstrukce potrvá tak pět let a kdo ví jestli," řekl Deníku jeden z městských úředníků pod příslibem anonymity.

Opatrně se k případnému stěhování vyjadřují i zástupci samotných neziskových organizací. "My se tam usídlíme, ale za podmínek, že prostory budou pro nás vyhovující. Je potřeba zásadní rekonstrukce a obávám se, že vyjde mnohem dráž, než oprava v Ivtasu," poznamenal ředitel oblastního spolku ČČK Vratislav Příhoda.

Podobný názor má i Martin Dytrt, který v Ivtasu provozuje taneční školu. "Byl jsem se v budově, kde sídlila policie, podívat. My potřebujeme taneční parket, ideálně 10 x 10 metrů, abychom se s formacemi na něj vešli. Bohužel taková místnost na Všehrdově náměstí není," řekl.

Loni v září, kdy ještě ministerstvo financí a česká vláda nedaly převodu požehnání, záměr schvalovali zastupitelé. Někteří vyjadřovali své pochybnosti a argumentovali tím, že si rekonstrukce energeticky náročného objektu vyžádá spoustu peněz. "Jsem rád, že byl záměr bezúplatného převodu pozemku a budovy schválen, byť to může být danajský dar," připustil tehdy starosta František Pilný, který vidí využití přesto optimisticky.

